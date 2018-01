O româncă a fost ucisă pe o stradă din Londra. Poliţiștii britanici au arestat un bărbat din Vaslui - VIDEO O românca în vârsta de 44 de ani a fost ucisa cu mai multe lovituri de cuțit pe o strada din Londra chiar de fostul iubit, un barbat de 45 de ani din Vaslui. Femeia se întorcea de la munca atunci când a fost atacata de agresorul înarmat cu un cuțit pe o strada din Ilford. Vasluianul a aflat ca Elisabeta avea o relație cu patronul restaurantului la care lucra. Primii polițiști care au ajuns la fața locului au vazut cum Elisabeta era înjunghiata de zeci de ori în abdomen și avea gâtul taiat. Medicii care au ajuns… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

