- O femeie chineza in varsta de 54 de ani, care era cunoscuta in toata lumea drept un filantrop dupa ce a adoptat 118 copii, a fost condamnata la 20 de ani de inchisoare pentru mai multe fapte de frauda.

- Documentul intitulat "Apararea nationala a Chinei in noua era", constand in 27.000 de caractere chinezesti, este destinat comunitatii internationale. Textul este impartit in sase capitole: situatia internationala de securitate, politica defensiva, indeplinirea misiunilor fortelor armate chineze,…

- Furia populației crește în Hong Kong, dupa atacurile brutale împotriva manifestanților pro-democrație lansate de agresori suspectați ca ar face parte din temutele triade, violențe soldate cu zeci de raniți și care agraveaza criza în care a cazut fosta colonie britanica, scrie AFP.Valul…

- Cifra anuntata luni de Biroul national de statistica este in linie cu estimarile analistilor care sustin ca autoritatile de la Beijing trebuie sa faca mai mult pentru a stimula consumul si investitiile precum si pentru a restabili increderea companiilor. Aceasta este cel mai mic avans al PIB…

- Presedintii SUA si Chinei, Donald Trump, si, respectiv, Xi Jinping, au convenit sambata sa relanseze negocierile comerciale, in marja summitului G20, in contextul confruntarii economice intre cele doua tari, noteaza France Presse.

- Cele doua tabere au format comisii separate care au incercat sa lucreze in aceeasi sala de sedinta sambata, a relatat radioteleviziunea RTHK.Taberele s-au acuzat reciproc de violenta dupa ce un parlamentar a fost doborat la podea si a trebuit sa fie scos pe targa. Un alt deputat s-a ales…

- China are în vedere anularea negocierilor comerciale din aceasta saptamâna cu Statele Unite, dupa ce președintele Donald Trump a promis ca va crește taxele vamale platite de China, a informat Wall Street Journal preluat de Reuters.Duminica, Trump a anunțat ca va crește saptamâna…

- China va amplasa probabil din ce in ce mai multe baze militare in afara tarii pentru a-si securiza proiectele legate de Noile Drumuri ale Matasii, potrivit unui raport publicat joi de Pentagon cu privire la capacitatile militare chineze, transmite AFP. “Liderii chinezi folosesc ponderea economica,…