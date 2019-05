Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Alba Iulia transmite ca in perioada 26 aprilie – 1 Mai, sunt instituite restricții de circulație la intrare in Cetatea Alba Carolina, in apropierea Catedralei Incoronarii. “In scopul reducerii riscurilor producerii unor evenimente negative, cu ocazia Sarbatorilor de Paste, Zilei…

- Polițiștii din Alba au intensificat acțiunile și controalele in piețe și locuri de desfacere a produselor agro – alimentare, pentru prevenirea și combaterea ilegalitaților ce ar putea fi comise, in aceasta perioada, de comerciani. Au fost aplicate 55 de sancțiuni contravenționale, au fost confiscate…

- In comuna Ciugud din județul Alba, locuitorii iși pot plati taxele și impozitele la automatele electronice instalate de primarie. Potrivit primarului Gheorghe Damian, montarea acestor sisteme de tip „self pay” in toate satele componente este o premiera la nivel național deoarece, in prezent aceasta…

- Mihail Trifa, consilier PNL la Campeni și fost viceprimar al orașului, a decis sa se alature filialei din Alba a partidului PRO Romania, organizație coordonata de Horațiu Florea. „Decizia de a pleca din PNL nu a fost una complicata, avand in vedere faptul ca actualul mod de a face politica al dreptei…

- Un paramedic SMURD din Alba a ajutat un tanar ranit in urma unei accidentari din timpul unui meci de fotbal, desi se afla in timpul sau liber. Catalin Bregar a folosit ce avea la indemana pe teren pentru a ajuta victima, pana la sosirea colegilor sai. Catalin Bregar din Aiud, este casatorit și are un…

- Aflat in județul Alba pentru a verifica stadiul de realizare al obiectivelor de investiții din infrastructura feroviara, situate pe șantierele deschise pe Coridorul IV paneuropean Coșlariu – Vințu de Jos, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a primit promisiuni din partea constructorilor ca lucrarile…

- Prin Programul cadru de actiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2019, aprobat de catre conducerea Inspectiei Muncii, s-a stabilit ca unul dintre obiectivele prioritare ale activitatii inspectoratului il reprezinta combaterea muncii nedeclarate, in vederea descurajarii si a diminuarii acestui fenomen care,…

- Prin Programul cadru de actiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2019, aprobat de catre conducerea Inspectiei Muncii, s-a stabilit ca unul dintre obiectivele prioritare ale activitatii inspectoratului il reprezinta combaterea muncii nedeclarate, in vederea descurajarii si a diminuarii acestui fenomen care,…