- Potrivit datelor furnizate de reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Arges, accidentul a avut loc pe drumul national 73, in localitatea Schitu Golesti, unde o caruta in care se aflau cinci persoane si care se deplasa dinspre Pitesti catre Campulung a fost izbita violent de un autoturism…

- Un om a murit si cinci cu fost raniti, luni seara, dupa ce un autoturism a intrat in coliziune cu o caruta pe DN 73, in localitatea argeseana Schitu Golesti. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, la sosirea echipajelor de urgenta o persoana a fost gasita decedata.…

- Atac armat intr-un liceu din statul american Kentucky. Cel putin o persoana a murit si alte sapte sunt ranite, scrie digi24.ro.Potrivit politiei, atacatorul despre care nu au fost oferite detalii deocamdata, a fost arestat.

- Un accident cu urmari fatale s-a produs aseara, în sectorul Buiucani al capitalei. O persoana a murit în urma unei coliziuni dintre un Mecedes și o Toyota. Accidentul s-a produs pe strada Alba Iulia. Martorii spun ca șoferul din Mercedes a ieșit pe contrasens și s-a…

- Accident rutier, pe E 85, in Potarnichesti. Este vorba despre o coliziune intre un autocar si un autoturism.Din primele informatii, se pare ca doua persoane ar fi ranite usor, ambele din autoturism.

- Un om a murit si altul a fost ranit intr un accident rutier care a avut loc, azi noapte, in Bucuresti, scrie Digi 24.Un autoturism scapat de sub control a intrat din plin in doua masini parcate. Cel mai probabil, spun politistii, vehiculul a derapat. Accidentul a avut loc pe Soseaua Andronache, in jurul…

- Accidentul a avut loc la iesirea din localitatea Baltati, unde doua autoturisme, un Volkswagen si un Ford, s-au izbit frontal. In urma impactului, si-a pierdut viata soferul autoturismului Volkswagen, in timp ce alti cinci oameni au fost raniti. Printre victime se afla si doi copii, unul dintre…

- O persoana si-a pierdut viata, iar alte cinci, printre care doi copii, au fost ranite in urma unui accident rutier grav in care au fost implicate doua masini si care s-a produs in noaptea de miercuri spre joi in judetul Iasi.

- Doua autoturisme, un Volkswagen Passat si un Ford Mondeo s-au izbit frontal. In urma incidentului au rezultat sase victime, printre care si doi copii. Conform politiei, vinovat este considerat soferul din Volkswagen Passat. El a decedat in urma incidentului. Avea in jur de 30 de ani. Martorii prezenti…

- O persoana a murit și alte cinci, printe care un copil de trei ani, sunt grav ranite, dupa ce o autoutilitara s-a ciocnit frontal cu un autoturism pe DN 13A, între Miercurea Ciuc și Vlahița.

- O persoana a murit si alte cinci, printre care un copil de trei ani, au fost ranite grav, dupa ce o autoutilitara a unei firme de curierat s a ciocnit frontal cu un autoturism pe DN 13 A, intre Miercurea Ciuc si Vlahita, informeaza Agerpres.ro. Seful Politiei Rutiere Harghita, comisarul sef Nicolae…

- Un barbat a decedat, iar alte cinci persoane au fost grav ranite, intr-un accident care a avut loc in judetul Covasna, pe DN 11. Conform primelor infomații, un sofer a intrat pe contrasens si s-a ciocnit frontal cu masina care circula din sensul opus. In urma accidentului, traficul a fost blocat. Sursa:…

- Un barbat a murit, iar alte cinci persoane sunt ranite, in urma unui accident grav produs in judetul Covasna, pe DN 11, informeaza Mediafax. Un sofer a intrat pe contrasens si s-a ciocnit frontal cu masina care circula din sensul opus. In urma accidentului, traficul a fost blocat.

- Un barbat a murit, iar alte cinci persoane sunt ranite, in urma unui accident produs, luni, pe DN 11, in judetul Covasna, dupa ce un sofer a intrat pe contrasens si s-a ciocnit frontal cu masina care circula din sensul opus.

- Un barbat a murit, iar alte cinci persoane sunt ranite, in urma unui accident rutier produs, luni, pe DN 11, in județul Covasna, dupa ce un șofer a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu mașina care circula din sensul opus, traficul fiind blocat. Purtatorul de cuvant al Poliției Covasna, agent…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Covasna, Nicoleta Tolvaj Marin, a declarat pentru AGERPRES ca in accident au fost implicate doua autoturisme, iar din primele cercetari a rezultat ca acestea s-au ciocnit frontal, in urma unei depasiri riscante efectuate de catre unul…

- Un barbat a murit, iar alte cinci persoane sunt ranite, in urma unui accident produs, luni, pe DN 11, in judetul Covasna, dupa ce un sofer a intrat pe contrasens si s-a ciocnit frontal cu masina care circula din sensul opus. Traficul este blocat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava, accidentul a avut loc in localitatea Spataresti, pe drumul spre Cornu Luncii, unde un autoturism inmatriculat in Italia, in care se aflau trei persoane, s-a rasturnat. La fata locului au ajuns doua ambulante ale Serviciului…

- Un accident de circulație a avut loc joi seara, pe DJ 112 A, la intrarea in comuna Halchiu, din județul Brașov. Impactul s-a produs intre un autoturism și o caruța. Atelajul circula pe șosea fara sa fie semnalizat și nici vizibil pe intuneric. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Brașov, Ciprian Sfreja,…

- Cel putin o persoana a murit, iar alte zeci au fost ranite dupa ce un autocar care transporta turisti chinezi a intrat in coliziune cu un autoturism, in Islanda, informeaza site-ul agentiei Reuters, scrie mediafax.ro.

- Cele mai multe de persoanele ranite s-au accidentat in timp ce incercau sa paraseasca in mare viteza cladirile in care locuiau si au fost deja externate, a precizat agentia nationala de presa din Iran (IRNA), care ii citeaza pe reprezentantii Serviciilor de Urgente Medicale.Acest seism…

- O persoana a murit in urma unui infarct si cel putin 56 de oameni au suferit rani usoare dupa un cutremur cu magnitudinea de 4,2 grade care s-a produs la o distanta de 50 de kilometri fata de Teheran, capitala Iranului, miercuri, informeaza Reuters. Cele mai multe de persoanele ranite…

- O persoana a murit si opt au fost ranite, marti, in urma impactului dintre trei masini, pe DN 56 A, in judetului Mehedinti. Se pare ca printre cele opt persoane, doi sunt copii. Raniții au fost spitalizați. In accident ar fo fost implicat un microbuz, o masina si o autoutilitara. Politisti fac cercetari…

- "In accident au fost implicate trei autoturisme. Pentru salvarea victimelor au intervenit patru echipaje ale Detasamentului de Pompieri Dr. Tr. Severin cu o autospeciala de descarcerare, doua autospeciale cu apa si o ambulanta SMURD, dar si sapte echipaje ale Serviciului de Ambulanta Judetean. Din…

- Un cutremur cu magnitudinea preliminara de 6,5 grade a avut loc vineri seara in largul coastelor Indoneziei, anunta Institutul american de geofizica (USGS). Cel putin o persoana a murit, iar alte cinci au fost ranite.

- Trei persoane au ramas incarcerate, vineri dimineata, dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de un tren in Gara Rosiesti din judetul Vaslui, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit reprezentantilor ISU Vaslui, o masina a fost lovita in Gara Rosiesti de un tren.Accidentul s-a produs la o ...

- UPDATE ora 11:30 – Un barbat a facut stop-cardiac dupa ce a fost scos din mașina și a murit in ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de echipajul de la Ambulanța Vaslui. Al doilea barbat este adus de un elicopter SMURD la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, ne-a declarat medicul Daniel Ungureanu…

- Doua persoane – un barbat și o femeie – au murit, in doua incidente care au avut loc la cateva sute de metri distanța, intr-o zona rezidențiala din nordul orașului Maastricht. "A fost o bataie, iar un barbat a murit dupa ce a fost injunghiat. Identitatea barbatului este inca necunoscuta. Suspectul…

- In urma atacului, doua persoane au murit și alte trei au fost ranite, dupa ce au fost injunghiate. Barbatul a fost reținut, necunoscandu-se motivul atacului. Un barbat și o femeie au murit, dupa ce un barbat ar fi atacat la intamplat. Cei doi au murit in doua atacuri produse la cateva sute…

- Doua persoane au murit și alte trei au fost ranite, dupa ce au fost injunghiate in orașul olandez Maastricht. Un barbat a fost reținut, insa motivul pentru care a atacat oamenii este necunoscut, relateaza The Independent. Doua persoane – un barbat și o femeie – au murit, in doua incidente care au avut…

- O explozie s-a produs in apropierea unui terminal de gaz de langa Viena. Bilanțul anunțat de poliție: un mort și 18 raniți. Inițial, presa vorbea despre cel puțin 60 de raniți. Deflagratia a avut loc in jurul orei locale 9.00, respectiv 10.00 ora Romaniei si a fost urmata de un incendiu. Autoritatile…

- O fetița de un an și șase luni a murit , iar alte trei persoane sunt ranite, dupa ce doua mașini s-au ciocnit, in urma unui accident de pe DN 1, la Diosig, județul Bihor, scrie ebihoreanul.ro Printre raniti este si mama copilei, o tanara de aproximativ 20 de ani, care este insarcinata…

- O persoana a murit, iar alte trei au fost ranite, duminica, in urma unui accident rutier produs pe DN 2, in judetul Suceava, traficul rutier fiind locat la aceasta ora, scrie news.ro.Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accidentul a avut loc in zona localitatii Vadu Moldovei, unde…

- Un barbat a murit, iar alte patru au fost ranite, intre care trei minori, dupa ce masina in care se aflau s-a izbit, in noaptea de vineri spre sambata, de gardul de beton al unei case, pe DJ 126, in comuna harghiteana Joseni, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O persoana si a pierdut viata intr un accident rutier petrecut miercuri seara pe DN 13E, in zona localitatii Campu Frumos, in apropiere de municipiul Sfantu Gheorghe, iar alte patru au fost ranite, precizeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie IJP Covasna, Nicoleta Tolvaj Marin…

- Albania se confrunta cu inundații devastatoare, provocate de ploile torențiale. Cel puțin o persoana a murit și alte doua au fost ranite, din cauza șuvoaielor. Aproximativ 314 case au fost complet distruse in urma inundațiilor care afecteaza Albania.Armata a trimis 6.

- Albania se confrunta cu inundații devastatoare, provocate de ploile torențiale. Cel puțin o persoana a murit și alte doua au fost ranite, din cauza puhoaielor. Totodata, in țara s-au inregistrat pagube importante, relateaza AFP și Euronews. Aproximativ 314 case au fost complet distruse in urma inundațiilor…

- Tanarul de 23 de ani care a fost retinut de politistii Serviciului Rutier Arges, fiind suspectat ca ar fi provocat un accident rutier in care o persoana a murit si trei au fost ranite, a fost arestat, vineri, pentru 30 de zile. Tanarul nu detine permis de conducere si a fugit de la locul accidentului,…

- O persoana a murit si alte 32 au fost ranite dupa ce un incendiu a izbucnit intr-o cladire de apartamente din orasul spaniol Granada, au anuntat, sambata, autoritatile locale, informeaza The Associated Press, citat de Mediafax.

- Un accident rutier s-a produs azi-nopate pe DN 13B, intre localitatile Joseni si Gheorgheni, in urma acestuia fiind inregistrate opt victime, dintre care trei au fost incarcerate. Potrivit news.ro, una dintre persoane, un barbat in varsta de 37 de ani, a murit. Celelalte victime au fost preluate…

- O persoana a murit, iar alte trei au fost ranite intr-un accident rutier produs vineri seara pe Drumul National 72, in judetul Prahova, unde doua autoturisme s-au ciocnit, in urma impactului extrem de violent unul dintre vehicule rupandu-se in doua.

- Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Judetene Prahova, Raluca Brezeanu, accidentul a avut loc pe DN 72, care face legatura intre municipiul Ploiesti si municipiul Targoviste. Doua autoturisme s-au ciocnit violent in zona Parcului industrial Ploiesti, la cativa kilometri de intrarea in oras, accidentul…

- Un accident grav s-a produs, vineri dimineata, in jurul orei 9.30 pe E 85 cu un kilometru inainte de intrarea in localitatea Garoafa. Au fost implicate doua autoturisme. Din pacate, un barbat de 76 ani din București a decedat, iar o alta persoana a fost ranita, potrivit ziaruldevrancea.ro.…

- Accidentul a avut loc in localitatea Bascov din judetul Argeș. Patru tineri stateau cu mașina langa un magazin alimentar cand au fost loviți violent din spate de un autoturism care mergea cu viteza și care i-a proiectat zeci de metri. In urma impactului, trei persoane au fost ranite, iar una a murit.…

- Un accident teribil, care s-a petrecut, duminica seara, in județul Alba a provocat moartea unei persoane și ranirea altor trei oameni. Accidentul s-a produs in urma ciocnirii a trei autoturisme.

- Accident mortal in judetul OLT! Soferul unei dubite s-a izbit frontal de o masina care circula regulamentar. Impactul a fost atat de puternic, incat dubita a ramas suspendata pe masina. Soferul nu a mai avut nicio sansa sa scape. De partea cealalta, in autoturism se aflau un barbat și o femeie,…