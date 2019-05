Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 25 de ani din Italia și-a pierdut viața in timp ce urmarea un barbat care furase dintr-un magazin. Tragedia a avut loc in localitatea Rivarolo, genova. Victima se numește Andrea Corsini. Tanarul de 25 de ani a incercat sa prinda un hoț, insa in timp ce il urmarea pe acesta a cazut…

- Accidentul s-a intamplat la pranz in raionul Slobozia. Soferita de 33 de ani conducea cu viteza mare, a pierdut controlul volanului si s-a izbit cu masina intr-un gard metalic.Victima a fost transportata la spital cu mai multe fracturi.

- Accidentul a avut loc miercuri dupa-amiaza in zona Canico de Baixo din Arhipelagul Madeira. Un autocar care transporta zeci de turisti s-a rasturnat si a cazut intr-o prapastie. "Mai multe persoane au murit in accident", a transmis Politia, fara a oferi detalii. Conform unor surse citate…

- Cel puțin 28 de persoane au murit intr-un accident produs, miercuri seara, pe insula portugheza Madeira. Un autocar plin cu pasageri a cazut intr-o prapastie, anunța presa portugheza. Accidentul a avut loc in zona Canico de Baixo din Arhipelagul Madeira, iar autocarul care a cazut in prapastie transporta…

- Avionul cu sase locuri s-a prabusit in satul Erzhausen si a imprastiat resturi pe o zona de 20 de metri.Politia sustine ca nu stie pana in prezent de unde decolase avionul si destinatia spre care se indrepta. Nu departe de locul prabusirii se afla un mic aerodrom.Zona a fost izolata…

- Sandu Rachita, un roman in varsta de 52 de ani, a adormit la volan și a pierdut controlul volanului, intrand cu mașina intr-o stanca. Romanul a murit pe loc și a lasat trei copii orfani. Accidentul a avut loc pe 25 februarie la Sonico, langa Brescia, a anunțat gazetaromaneasca.com. Tragedia a avut loc…

- Un barbat și-a luat copilul in varsta de doar cinci ani cu el la locul de munca. L-a lasat un pic nesupraveghat și micuțul a murit. Copilul a cazut intr-un bazin cu apa și s-a inecat. Tragedia s-a produs ieri, in localitatea Slobozia, din raionul Ștefan Voda, din Republica Moldova, a anunțat publika.md.…