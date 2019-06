O nouă sală de sport în Pitești Școala Gimnaziala Ion Pillat are, oficial, sala de sport, joi, 6 iunie, fiind efectuata recepția lucrarilor la obiectivul ”Acoperire teren sport Școala Gimnaziala Ion Pillat”. Valoarea totala a investiției a fost de 497.297, 54 lei și a constat in realizarea unei sali pentru elevii școlii, avand o suprafața totala de 563, 41 mp. Potrivit informațiilor furnizate de reprezentanții primariei Pitești, lucrarea este efectuata pe structura metalica, din grinzi cu inchideri și invelitoare din panouri tip sandwich, cu tamplarie exterioara din PVC, pardoseala din tartan, instalație electrica și termica.… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

