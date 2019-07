Stiri pe aceeasi tema

- Elevii romani care au participat la Olimpiada Internationala de Chimie 2019 de la Paris au obtinut o medalie de aur si trei medalii de argint, a anuntat marti Ministerul Educatiei Nationale. Medalia de aur a fost obtinuta de Mircea Raul Bodrogean, elev in clasa a X-a la Liceul International de Informatica…

- Conform situației centralizatoare, la data prezenta, toate inspectoratele școlare județene/al municipiului București au publicat pe site-urile proprii broșura privind oferta de admitere in invațamantul liceal, prin urmare toate unitațile de invațamant sunt in posesia informațiilor cu privire la rețeaua…

- Federatia "Spiru Haret" il acuza pe ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, ca a emis luni un ordin prin care schimba calendarul admiterii in invatamantul liceal de stat, cu toate ca unele etape ale admiterii sunt deja in desfasurare. Prezentam comunicatul de presa al Federatiei Sindicatelor din…

- Lotul olimpic de chimie al Romaniei a cucerit trei medalii de aur, doua medalii de argint si o medalie de bronz, la a 53-a editie a Olimpiadei Internationale de Chimie „D. I. Mendeleev”, desfasurata in perioada 21 – 27 aprilie 2019, la Sankt Petersburg. Medaliile de aur au fost obtinute de Emeric Claudiu…

