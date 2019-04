O întrebare cât un continent.. Câți bani a luat și cât a dat România de când este membră UE De cand este membra cu drepturi depline in Uniunea Europeana, Romania a beneficiat de fonduri, dar a și contribuit la bugetul Uniunii. Ce e drept, s-au tot facut calcule, oficialitațile au tot dat declarații, dar nimeni nu a raspuns concret la intrebarea: „Cate miliarde de euro a dat și cate miliarde a primit Romania din 2007 pana acum?“ Sigur, pentru profesioniștii in ale finanțelor nu este o problema sa afle raspunsul. Problema e cu noi, restul… Mai jos sunt prezentate cifrele oficiale. Dar lucrurile stau și nu stau tocmai așa… Raspunsul… In perioada 1 inuarie 2007 – 31 decembrie 2018, Romania… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Problema majora care ma preocupa pe mine in acest raport de tara este ca desi Romania inregistreaza un ritm de crestere economica in ultimii ani, practic inegalitatile regionale se adancesc si creste saracia mai ales in randul grupurilor cele mai vulnerabile, in primul rand copiii, varstnicii, persoanele…

- Comisia Europeana a rambursat Romaniei in acest an 1,734 miliarde de euro, aceasta suma reprezentand fondurile utilizate de la bugetul de stat pentru acordarea schemelor de plati directe aferente anului de cerere 2018, a anuntat, miercuri, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), potrivit…

- Fonduri rambursate Romaniei de catre Comisia Europeana. Suma totala din 2019 a ajuns la 1,734 miliarde de euro. In data de 5 martie a.c., Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a incasat in contul deschis in Banca Naționala a Romaniei suma de 175,8 milioane euro, reprezentand rambursarea din…

- Comisia Europeana a rambursat Romaniei in acest an 1,734 miliarde de euro, aceasta suma reprezentand fondurile utilizate de la bugetul de stat pentru acordarea schemelor de plati directe aferente anului de cerere 2018, a anuntat, miercuri, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).

- Comisia Europeana a rambursat Romaniei in acest an 1,734 miliarde de euro, aceasta suma reprezentand fondurile utilizate de la bugetul de stat pentru acordarea schemelor de plati directe aferente anului de cerere 2018, a anuntat, miercuri, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). "In data…

- Guvernul a adoptat proiectul de buget pentru acest an si proiectul de lege privind bugetul asigurarilor sociale. Proiectia bugetara este construita pe un PIB de 1.022,5 miliarde de lei, o crestere economica de 5,5%, o rata a inflatiei de 2,8%, un deficit bugetar de 2,55% din PIB, si un deficit ESA prognozat…

- Nu mai putin de 50.13 miliarde euro - fonduri nerambursabile a atras Romania incepand cu anul 2007 si pana in prezent, la randul ei contribuind la bugetul comun cu 17 miliarde euro. Romaniei ii ramane astfel un plus de 33,17 miliarde de euro, soldul pozitiv in relatia cu Uniunea Europeana,…

- Presedintele Asociatiei Municipiilor din Romania, Robert Negoita, a anuntat, miercuri, ca primarii au decis sa mearga la Guvern pentru a discuta cu premierul Viorica Dancila, avand in vedere ca ministrul Finantelor nu a dat un raspuns legat de bugetul pe 2019, informeaza...