O furtună violentă a răvășit orașul – copaci căzuți pe autobuze și mașini VIDEO Dupa inca o zi caniculara, cu temperaturi de peste 34 de grade Celsius in Bucuresti, o furtuna a ravasit Capitala duminica seara. A plouat cu grindina, a tunat si fulgerat, iar vantul a batut in rafale puternice. Un copac s-a prabușit peste un autobuz, in Capitala. Șase pasageri și șoferul se aflau in interior, iar o persoana a fost ranita Un alt autobuz a sosit apoi la fața locului și i-a preluat pe pasageri. In București a fost anuntat cod portocaliu pana la 19:30. Locuitorii au fost avertizați de fenomene prin sistemul RO-ALERT. Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

