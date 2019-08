O femeie a ajuns la spital cu răni grave după ce a încercat să se sinucidă O femeie in varsta de 51 de ani a ajuns cu rani grave la spital dupa ce s-a aruncat de la etajul 4 al blocului 303 din cartierul aradean Micalaca. In apartament se afla și concubinul alaturi de care victima locuiește. Femeia a fost transportata de urgența la spital și este acum in stare stabila. […] Articolul O femeie a ajuns la spital cu rani grave dupa ce a incercat sa se sinucida a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

