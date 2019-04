O explicatie plauzibila

Vine mama soacra acasa si isi gaseste ginerele furios la culme, impachetandu-si bagajele: – Ce s-a intamplat? intreaba ea. – Ce s-a intamplat?! rabufni ginerele. Iti spun eu ce s-a intamplat!… I-am trimis un e-mail neveste-mii in care i-am spus ca astazi ma intorc acasa din calatoria mea. Cand am ajuns acasa, ghici ce-am gasit? Nevasta-mea, da, Maria mea, era cu un tip! Acesta este sfarsitul casniciei noastre, voi pleca pentru totdeauna! – Calmeaza-te, ii zice soacra-sa. Ceva nu e in regula in toata povestea asta. Maria nu ar face niciodata asa ceva! Stai numai o clipa, sa ma duc sa verific ce…