- Banca elena Piraeus Bank a anuntat joi ca a incheiat un acord cu fondul de investitii J.C. Flowers pentru vanzarea integrala a operatiunilor din Romania. Tranzactia a fost aprobata de board-ul directorilor Piraeus Bank si de Fondul Elen de Stabilitate Financiara, urmand sa fie solicitat acordul…

- Pretul fara taxe al carburantilor in Romania a continuat sa fie si in acest an mai mare decat media la nivelul Uniunii Europene, in timp ce taxele aplicate de stat sunt printre cele mai mici din spatiul comunitar, dupa cum reiese din informatiile centralizate de Comisia Europeana. Astfel, ultimul număr…

- Doar 2% din banii europeni alocați programarii 2014-2020, insumand 936,3 milioane euro, au fost cheltuiți de Romania pana acum. Bulgaria a cheltuit 9%, iar Polonia 8%, potrivit datelor Comisiei Europene. Fondul de Coeziune a beneficiat de cei mai mulți bani europeni (aproape 470 milioane de euro), urmata…

- Christos Megalou, Directorul General Executiv al Piraeus Bank, a anuntat in luna iunie ca grupul bancar pe care il conduce intentioneaza sa vanda subsidiarele din Romania, Bulgaria, Serbia, Albania si Ucraina in urmatorii trei ani ca parte a asa-numitei “Agenda 2020”. Dupa respingerea ofertei inaintate…

- Potrivit unui comunicat al Enterprise Investors, cumparatorul este Xella Group, unul dintre cei mai importanti producatori mondiali de materiale de constructii pentru zidarie din domeniul betonului celular autoclavizat (BCA) si domenii conexe. Tranzactia este conditionata de obtinerea aprobarii…

- Gigi Becali are concurenta serioasa. Nicolae Badea, rivalul milionar de la Dinamo, si-a cumparat un Maybach S500, in valoare de 200.000 de euro, bolid identic cu cel pe care il conduce patronul FCSB-ului. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, imagini cu noua bijuterie…

- Capitalizarea Postei Romane se face cu respectarea reglementarilor in domeniul concurentei, a anuntat joi Ministerul Comunicatiilor, intr-un comunicat. Ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Lucian Sova, s-a intalnit joi cu presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, si…

- Umba vorba prin targ demult ca Simon a vandut 75% din firma Maurer Imobiliare unui grup de investitori americani. Nimeni nu a suflat un cuvintel despre valoarea tranzactiei. Pana la urma, a rasuflat și aceasta informație: Pret total de vanzare – 60 milioane euro, platiti in doua transe de 30 milioane…

- Potrivit datelor Comisiei Europene, transmise la solicitarea AGERPRES, Romania a cheltuit doar 1,1% din banii europeni alocați programarii 2014-2020, reprezentand 400,4 milioane euro, in condițiile in care state precum Bulgaria și Polonia au avut 7,5%, respectiv 6,5%. Cea mai mare parte a sumei cheltuite…

- "Comisia de la Venetia - sesiunea de lucru din data de 9 decembrie 2017: 1 - Am dat curs invitatiei de prezentare a evolutiilor legislative din Romania referitoare la legile justitiei. 2 - In marja reuniunii, am avut o intrevedere cu domnul Marin Mrcela, presedintele Grupului de state…

- Agenda de discuții a cuprins un dialog pe tema securitații energetice, a evoluțiilor din Balcanii de Vest, in contextul procesului de extindere al Uniunii Europene, precum și aspecte privind viitorul Europei. In intervenția sa, secretarul de stat George Ciamba a aratat ca, pentru Romania,…

- Piraeus Bank a lansat un card virtual preplatit, Winbuy, care poate fi accesat exclusiv din serviciul de Internet Banking al bancii (winbank) si este emis in lei fara costuri. Cardul prepaid poate fi emis instant, fara documente suplimentare, iar alimentarea se va face din contul curent al clientului.…

- Comisia Europeana a transmis Romaniei, pe 4 octombrie, un ultimatum constand in doua scrisori de punere in intarziere si trei avize motivate in domenii ca piata unica digitala, mediu, mobilitate si transporturi. Termenul de conformare pentru evitarea unor litigii in aceste spete este 4 decembrie, altfel…

- Avionul trebuia sa decoleze de pe aeroportul Schiphol sambata seara, la ora 20.00, dar capitanul cursei i-a informat pe pasageri ca aeronava are probleme tehnice. Apoi, aeronava Tarom trimisa duminica dimineata pentru a prelua calatorii a avut o problema de IT si a decolat cu o ora intarziere.…

- Parlamentul European ar putea bloca propunerea Comisiei Europene de a permite folosirea fosfatilor, esentiali in tratarea carnii pentru kebab si shaorma. Fosfatii sunt cei mare mentin aromele si umezeala in carnea folosita pentru cele doua produse populare in Romania, dar ...

- De la 1 Decembrie, cetațenii români vor putea calatori în Canada fara vize, pentru șederi de maxim 6 luni în scop turistic. Masura vizeaza inclusiv vizitele pentru vizitarea familiei/cunoștințelor sau pentru prospectarea oportunitaților de afaceri, pe baza oricarui pașaport românesc…

- Declaratie politica Rodica Paraschiv, deputat PSD Prahova In declarația mea politica de astazi voi aborda un subiect nespus de important la nivel european. Voi vorbi despre tineri, locurile de munca și șansa lor de maine. Discuția vine in contextul summit-ului social axat pe promovarea locurilor de…

- Guvernul elvetian a anuntat, joi, ca a acceptat sa deblocheze suma de 1,3 miliarde de franci (1,2 miliarde de euro) pentru a continua sa ajute, asa cum a facut si in ultimii zece ani, statele membre UE din Europa Centrala si de Est, informeaza AFP. Aceasta contributie autonoma, asupra careia…

- Deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Baișanu, a atras atenția ca Romania are in continuare niveluri de reciclare și compostare foarte scazute in comparație cu media inregistrata la nivel european. Intr-o interpelare transmisa de Alexandru Baișanu catre ministrul mediului, Grațiela Gavrilescu, acesta…

- Romania este țara cu cel mai mic nivel de intermediere financiara din Uniunea Europeana, cu 50% din PIB, media europeana fiind de peste 200%, a declarat, joi, șeful Direcției de Stabilitate Financiara din Banca Naționala a Romaniei (BNR), Eugen Radulescu, la Conferința Naționala a Creditului IFN.…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, considera ca raportul Comisiei Europene privind Mecanismul de cooperare și verificare in domeniul justiției și luptei impotriva corupției (MCV) reprezinta un serios semnal de alarma de care coaliția de guvernare trebuie sa țina cont. Daca acțiunile Guvernului…

- Deocamdata, la Timișoara, RATT a plantat gazon doar pe o fașie de cațiva metri, in fața Muzeului „Corneliu Miklosi”, de pe Take Ionescu, insa, potrivit primarului Robu, aceasta idee ar putea fi implementata la scara larga, insa doar acolo unde nu afecteaza traficul auto. „Ne-am gandit…

- Sunt cetațean european și vreau mai multa Europa, cu Romania in zona Euro. Cum ințeleg eu economic și politic acest pas: sa acceleram lucrurile! Fara a le forța.Este esențial sa fim racordați la participarea la Euro. Luna viitoare vom vedea mai concret care este noul mod de a aborda moneda europeana…

- Platforma Facebook Marketplace este acum disponibila si in Romania. Dezvoltata ca o alternativa a website-urilor specializate, platforma este deja functionala in 25 de tari din intreaga lume si se adreseaza utilizatorilor obisnuiti sau afacerilor mici. Peste 550 de milioane de oameni din intreaga lume…

- Adrian Enache pleaca in America. A semnat un contract pentru 3 ani, insa nu are de gand sa ramana acolo, mai ales ca artistul are de onorat și alte concerte in țara. Adrian Enache, in varsta de 51 de ani, este unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania. „Plec in America. Am un contract pe trei…

- Facebook doar cu buletinul din 2018, in toata Uniunea Europeana. O lege a Comisiei Europene ii obliga pe adolescentii sub 16 ani sa isi scaneze cartea de identitate si sa prezinte semnatura electronica a parintilor pentru a avea un cont de Facebook. Facebook doar cu buletinul devine…

- Grupul Saidoff, controlat de miliardarul american de origine israeliana Naty Saidoff, a ajuns la o intelegere finala pentru preluarea grupului de firme Africa-Israel Investments pentru suma de circa 510 miloane de euro, potrivit unor surse apropiate tranzactiei citate de Capital. AFI construieste mall-ul…

- Ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, a declarat vineri dimineața ca nu sunt niciun fel de probleme cu Comisia Europeana, precizand ca reprezentanții instituției au fost felicitați pentru masurile luate in acest an. „Programul de guvernare se va duce pana la capat. Eu nu am citit raportul Comisiei…

- Aproape jumatate dintre gospodariile din Romania utilizeaza lemnul de foc ca mijloc de incalzire (47%), iar consumul este de trei ori mai mare decat productia, fiind posibil sa mai apara si in viitor probleme legate de aprovizionare, asa cum s-a intamplat in iarna trecuta, se arata intr-o analiza…

- In ultima vreme nu s-a mai auzit nimic despre Pilonul II de pensii. Tacerea guvernantilor nu aduce insa nimic bun. Un raport al misiunii Comisiei Europene care a fost in Romania in perioada 26-27 septembrie arata ca autoritatile de la Bucuresti au de gand sa revina la sistemul din 2008, anul…

- Presiunea creditelor neperformante "obliga" bancile centrale din tarile in care Piraeus Bank este prezenta sa gaseasca cumparatori, dupa ce pe la sediul companiei din Romania si din Grecia, s-au perindat fonduri de investitii si diversi alti actionari de banci, p. Pentru subsidiara din Romania este…

- Ce a facut managementul local al Ursus Breweries in intervalul care s-a scurs de la anuntul cumpararii SAB Miller, care detinea producatorul roman de bere, de catre AB InBev si momentul efectiv al preluarii Ursus de catre japonezii de la Asahi? 0 0 0 0 0 0 Cifrele inregistrate de Ursus…

- President Klaus Iohannis announced in Brussels on Thursday that he agreed with European Council President Donald Tusk to have an informal meeting on Europe Day - 9 May 2019 - in Sibiu."Today and tomorrow we have the meeting of the European Council with a full agenda and I would mention a few…

- „MedLife, liderul pietei de servicii medicale private din Romania, anunta semnarea achizitionarii pachetului 100- de actiuni a diviziei de servicii medicale Polisano, unul dintre cei mai mari operatori medicali privati din Romania", se arata intr-un comunicat transmis de MedLife miercuri Bursei de Valori…

- "Parasesc portofoliul ministerial dupa un mandat scurt, de 7 luni. Suficient, insa, pentru a demonstra, sper, ca am meritat increderea care mi-a fost acordata la investire. Sunt mandra ca, din luna martie pana astazi, alaturi de echipa MDRAPFE, am deblocat fondurile europene și am scos Romania din…

- O concurenta de la ' X Factor' a uimit toata audienta celor de la Antena 1. Aceasta a facut marturii socante. A povestit ca a fost dependenta de droguri si a furat din magazine. Este vorba despre Diana Lavic de doar 19 ani. Aceasta a fost implicata in diferite scandaluri.Citește și: Mihai…

- Premierul Mihai Tudose a primit astazi, la Palatul Victoria, o delegatie condusa de congresmanul Mike Turner, presedinte, in Congresul SUA, al Grupului de Prietenie pentru Romania si al Subcomitetului pentru forte aeriene si terestre tactice a Congresului SUA, la care a participat si ambasadorul SUA…

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, i-a invitat la o cina pe liderii din Polonia, Ungaria, Cehia si Slovacia, in incercarea de a reduce tensiunile intre aceste tari si state vest-europene, afirma surse citate de agentia Reuters.

- La jumatatea anului, Romania era in partea superioara a clasamentului european din punct de vedere al pretului angro al energiei electrice, potrivit datelor Comisiei Europene. Datele DG Energy, Directoratul pentru Energie, organism al Comisiei Europene, arata ca, in al doilea trimestru al acestui an,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a avut marti o intrevedere cu presedintele Republicii Croatia, Kolinda Grabar-Kitarovic, aflata intr-o vizita de stat in Romania. Potrivit unui comunicat transmis Agerpres, Calin Popescu-Tariceanu a evocat in cadrul intalnirii realizarile si perspectivele…