Stiri pe aceeasi tema

- La nunta Adelinei Pestrițu și a lui Virgil Șteblea au participat numeroase vedete și personalitați publice din Romania. Invitați unul și unul la petrecerea de nunta a Adelinei pestrițu. Printre cei prezenți s-au numarat și politicianul Mircea Geona și soția sa, Mihaela. Cei doi au fost una dintre cele…

- Brigitte și Florin Pastrama s-au casatorit civil, in urma cu doua zile, iar cei dragi le-au fost alaturi la cel mai important eveniment din viața lor. Dupa ce Ilie Nastase a declarat ca nu ii ureaza nimic fostei lui soții, bruneta a reacționat și a declarat ca nu se aștepta la asta din partea fostului…

- Fostul tehnician al echipei Arsenal Londra, Arsene Wenger, a declarat pentru BBC ca va reveni in fotbal, insa nu stie daca tot ca antrenor.“Am crezut ca voi reveni foarte repede la antrenorat, dar mi-a placut sa ma distantez putin. O sa ma vedeti din nou in fotbal. Ca antrenor… nu stiu”, a…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, referindu-se la scrisoarea prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca exista riscul major ca Romaniei sa ii fie suspendat dreptul de vot in Consiliul European, el subliniind ca PSD si ALDE risca sa puna sub semnul intrebarii apartenenta…

- Deputatul PNL de Suceava Angelica Fador considera ca niciodata alegerile europarlamentare nu au fost mai importante in Romania, deoarece acum are sentimentul ca romanii vor vota pentru a ramane sau nu in Europa. Angelica Fador a declarat ca "PSD este partidul care a ajuns sa puna sub semnul ...

- De cateva zile, dupa startul campaniei electorale, afișele cu Ilie Nastase și Anghel Iordanescu, care candideaza pe listele UNPR, sunt peste tot: de pe panourile special amenajate pana la stațiile RATB Duminica, 26 mai, e ziua in care Romania iși alege europarlamentarii. Iar pe listele unui partid se…

- Ion Tiriac va organiza un dineu fastuos in Spania, la Muzeul Prado din Madrid, unde a invitat mai multe personalitați. Magnatul a trimis programul zilei, scris in limba engleza, tuturor invitaților. Oaspetii vor fi luati de la trei hoteluri si plimbati prin oras, dusi la turneul de tenis Mutua Madrid…

- Dupa cateva luni de relatie, Ilie Nastase și Ioana au ajuns in fața ofițerului de stare civila. Alaturi le-au fost prietenii și nașii. Imbracata intr-un costum alb, elegant, cu un buchet uriaș de trandafiri in brațe și cu zambetul pe buze, Ioana a radiat in ziua in care a devenit doamna Nastase.…