Numărul deceselor provocate de ciclonul Idai ar putea ajunge la 1.000 Presedintele a anuntat ca au fost confirmate 84 de decese, dar informatiile primite de la salvatori si evaluarea dezastrului de la inaltime il fac sa se teama ca numarul mortilor ar putea ajunge la 1.000 de persoane. Furtuna de categoria 4 a ajuns pe uscat vineri dupa ce s-a format in Oceanul Indian, provocand rafale de vant cu viteze de pana la 160 de kilometri pe ora in centrul Mozambicului inainte sa-si piarda din intensitate si sa se indrepte catre Zimbabwe. Ministrul adjunct al Informatiilor din Zimbabwe, Energy Mutodi, a precizat luni ca, in tara sa, si-au pierdut viata… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

