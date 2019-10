Numărul chinezilor bogaţi l-a depăşit în premieră pe cel al americanilor bogaţi Studiul anual al bancii elvetiene privind evolutia averilor pe plan global a constatat ca intre primii 10% bogati din lume se numarau, la jumatatea acestui an, 100 de milioane de chinezi, in comparatie cu "numai" 99 milioane de americani, scrie Agerpres. "In pofida tensiunilor comerciale dintre SUA si China din ultimele 12 luni, amandoua au contribuit in mare masura la crearea de avere, cu 3,8, respectiv 1,9 trilioane (mii de miliarde) de dolari", a precizat Nannette Hechler-Fayd'herbe, director de investitii la Credit Suisse. Numarul milionarilor lumii a crescut cu 1,1 milioane,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

