Nuclearelectrica si-a marit profitul cu 60% la semestru

Stiri pe aceeasi tema

- Nuclearelectrica a afisat un profit net de 290,661 milioane lei, in primele sase luni ale acestui an, in crestere cu 59,4% fata de perioada similara a anului trecut, potrivit datelor financiare ale companiei transmise miercuri Bursei de la Bucuresti. "In perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2019,…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a realizat in primul semestru al anului un profit net de 290,66 milioane lei, mai mare cu 59,4% fata de perioada similara a anului trecut, potrivit rezultatelor transmise Bursei de Valori…

- Transportatorul national de titei si produse petroliere Conpet a obtinut un profit net de 31,180 milioane de lei in primul semestru al acestui an, mai mare cu 9,554 milioane de lei (44,2%) fata de perioada corespunzatoare din anul precedent, cand a fost de 21,626 milioane de lei, potrivit unui raport…

- Conform rezultatelor financiare comunicate Bursei de Valori Bucuresti, veniturile din vanzari aferente semestrului I ale anul 2019 sunt in valoare de 172,39 milioane lei mai mari cu 9- in comparatie cu valoarea de 157,70 milioane lei inregistrata in perioada similara a anului trecut. Profitul brut inregistrat…

- OMV Petrom (simbol bursier SNP) a realizat in primul semestru al anului un profit net de 1,975 miliarde lei, in crestere cu 53% fata de perioada similara a anului trecut, potrivit raportului transmis miercuri Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

- OMV Petrom (simbol bursier SNP) a realizat in primul semestru al anului un profit net de 1,975 miliarde lei, in crestere cu 53% fata de perioada similara a anului trecut, potrivit raportului transmis miercuri Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Citeste mai mult: adev.ro/pvhtf1

- Grupul TeraPlast a inregistrat o crestere cu 23% a cifrei de afaceri in primul semestru al acestui an, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, in vreme ce profitul net a urcat cu 39%, la 14,6 milioane lei.

- Teraplast, unul dintre cei mai mari producatori de materiale de constructii din Romania, a raportat in primul semestru un profit net de 14,66 milioane lei, mai mare cu 39% fata de perioada similara a anului trecut, potrivit rezultatelor transmise Bursei de Valori Bucuresti (BVB).