Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Partidului Platforma Demnitate si Adevar, copresedintele Blocului electoral ACUM Andrei Nastase, va candida in circumscriptia nr.33 din municipiul Chisinau, pentru alegerile parlamentare din 24 februarie. Acest lucru a fost confirmat de sursele „Adevarul”.

- Liderul Partidului Platforma Demnitate si Adevar, copresedintele Blocului electoral ACUM Andrei Nastase, va candida in circumscriptia nr.33 din municipiul Chisinau, pentru alegerile parlamentare din 24 februarie. Acest lucru a fost confirmat de sursele „Adevarul”.

- Circa 8 la suta dintre lucarile de constructie a complexului polivalent Chisinau Arena sunt deja executate. Informatia a fost prezentata astazi, în plenul Parlamentului, de catre speakerul Andrian Candu. Subiectul a fost abordat si de premierul Pavel Filip, în raportul de…

- Intre concurenții electorali trebuie sa existe anumite limite, iar Codul de conduita a partidelor in timpul campaniei electorale este binevenit. De aceasta parere este președintele Parlamentului, Andrian Candu.

- Raportul comisiei care a anchetat implicarea fundatiei "Open Dialog", condusa de Ludmila Kozlovska, in politica interna si finantarea unor partide din Moldova, va fi transmis institutiilor europene si agentiilor straine specializate, pentru investigatii. Anuntul a fost facut de presedintele Parlamentului,…

- Fundatia Open Dialog este un vehicul si o schema folosita de Serviciile Secrete ale Federatiei Ruse împotriva statelor cum sunt: tarile baltice, Polonia, Ucraina si Republica Moldova. Declaratia a fost facuta de presedintele Parlamentului, Andrian Candu, dupa ce astazi în Legislativ…

- Intr-un briefing saptamanal, oligarhul Vladimir Plahotniuc, președintele Partidului Democrat din Moldova, a anunțat ca vrea reducerea numarului de deputați și sa dea posibilitatea cetațenilor sa retraga mandatele deputaților pe care i-au ales in cazul in care au fost dezamagiți de modul in care ii reprezinta.…

- Luni, 29 octombrie, Comisiile reunite de buget – finante ale Parlamentului vor incepe audierea celor 28 de candidati inscrisi pentru ocuparea celor 9 posturi de conducere a Autoritatii de Supraveghere Fnanciara (ASF), entitate care supravegheaza o piata de zeci de miliarde de euro, inclusiv cea a pensiilor…