Nu uitati: Fondul Clasei este ILEGAL si parintii NU pot fi obligati sa dea bani

- Sursa foto: Facebook U.S. Embassy Bucharest Ambasada Statelor Unite in Romania, alaturi de Consiliile Americane pentru Educație Internaționala și de Ministerul Educației Naționale și Cercetarii Științifice invita liceenii cu cetațenie romana sa participe la programul FLEX 2020-2021. Programul de schimb…

- Ministerul Educației anunța ca demareaza activitați de informare a elevilor privind pericolele ce pot sa apara in drumul lor catre școala sau catre casa. Anunțul vine dupa ce premierul a demis-o pe Ecaterina Andronescu, ministru al Educației, pentru declarația ca ea a fost invațata sa nu se urce…

- Profesorii care au fost notați sub 5 la examenul de titularizare nu mai au dreptul sa predea. Acestora nu li se va permite sa activeze in invațamant nici ca suplinitori. In aceasta situație sunt aproape 4.000 de profesori, a notat hotnews.ro. Decizia a fost luata de ministrul Educației, Ecaterina Andronescu,…

- FOTO – Arhiva Procentele care vizeaza numarul elevilor din clasele ciclului gimnazial care au ramas corigenti sau cu situatia neincheiata au crescut ingrijorator. Potrivit unor rapoarte ale Ministerului Educatiei, pentru multe din judetele tarii, acestea s-au dublat si chiar triplat, comparativ cu anii…

- Biroul permanent al Senatului a decis luni retragerea din Parlament a proiectului Prime;Legii recunostintei intre generatii Prime;⁣, care ii obliga pe copiii majori sa-si intretina parintii.

- Conducerea Senatului a aprobat luni retragerea inițiativei legislative a deputatului bihorean Dumitru Gherman prin care copiii majori apți de munca ar fi fost obligați sa-și intrețina material, prin plata unei pensii, parinții, parinții vitregi, bunicii și strabunicii. Inițiativa de retragere…

- Proiectul de lege prin care parinții, bunicii sau strabunicii ar trebui sa fie susținuți financiar de copii, daca au nevoie, are mai puțini susținatori, dupa ce un parlamentar și-a retras semnatura. Deputatul Dumitru Gherman a declarat ca presiunea venita din spațiul public a fost cauza retragerii.Citește…

- "Dincolo de complicațiile legislative și de lobby-ul dement impotriva varstnicilor, ce e imoral in ideea de a reglementa ca adulții sa-și ajute/intrețina parinții la batranețe? Știu, mamele și tații noștri nu sunt in target, au ieșit demult din publicul comercial. Oamenii noi n-au loc sa respire…