Nu poți să dormi, ți se rup unghiile și îți cade părul? Iată ce lipsuri ai în organism Insomniile, unghiile casante și pierderea parului, pot fi simptome prin care organismul ne avertizeaza ca exista o lipsa de vitamine sau minerale. Iata care sunt cele mai frecvente deficiențe nutriționale și ce simptome au. Deficitul de vitamine – se refera lipsa a diverse forme de vitamine. Cele mai des intalnite sunt insuficiente nivelurile de vitamina B12, vitamina D si vitamina E. Simptomele variaza in fuctie de cat de accentuat este deficitul de vitamine de la risc crescut de boli (raceala, gripa), pana la deteriorarea parului, tulburari de vedere, probleme dentare, fragilitatea unghiilor,… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

