Zugravind tabloul terifiant al unei dictaturi patriarhale in care femeile sunt in mod frecvent violate, mutilate si despartite cu forta de copiii lor, serialul ''The Handmaid's Tale'' (''Povestea slujitoarei'') s-a dovedit in anumite momente dificil de urmarit, relateaza miercuri Reuters. Bruce Miller, creatorul si producatorul executiv al acestui serial care adapteaza un roman din 1985 scris de Margaret Atwood, spune ca profesia sa nu este ''de a inventa atrocitati''. "Nu doresc ca serialul sa fie un chin atunci cand il urmaresti. Este vorba…