Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele executiv al UDMR, Porcsalmi Balint, a anuntat, joi, la Adunarea Delegatiilor UDMR Mures, ca Uniunea a adunat 269.422 de semnaturi pentru sustinerea candidaturii lui Kelemen Hunor la Presedintia Romaniei, potrivit Agerpres.Citește și: Victor Ponta a EXPLODAT la adresa PSD, dupa…

- Elena Udrea nu s-a prezentat, joi, la Curtea de Apel București, unde fostul ministru are primul termen in dosarul privind mita de 5 milioane de euro, in care este vizata alaturi de jurnalistul Dan Andronic, dosar retrimis in judecata dupa ce judecatorii ICCJ au anulat o parte din probe, conform Mediafax.Citește…

- "Afirmatiile dumnealui mi se par foarte periculoase. Atunci cand vorbesti de premierul Romaniei si spui ca trebuie luat cu mascatii, eu cred ca acest lucru este un lucru foarte periculos pentru ca, in primul rand, aduce un prejudiciu atat in plan intern, cat si in plan extern. Si cred ca sunt oameni…

- Premierul Viorica Dancila va avea luni dimineata o întrevedere cu parlamentarii din grupul minoritatilor nationale altele decât UDMR, iar apoi va avea o discutie cu presedintele Klaus Iohannis, informeaza Agerpres. "Mâine dimineata voi fi în Parlament. Merg la Camera…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, și liderul Pro România, Victor Ponta, au semnat, miercuri, un protocol de alianța electorala pentru alegerile prezidențiale din toamna, la care îl susțin pe Mircea Diaconu. Norica Nicolai și Sorin Cîmpeanu ar urma sa coordoneze campania…

- ARAD. Dupa aproape trei ani, cateva guverne schimbate și negocieri dure, ALDE a decis sa paraseasca PSD și sa renunțe la Guvernare. Decizia luata la inceputul acestei saptamani nu doar ca lasa PSD fara o majoritate, dar poate fi o șansa pentru opoziție sa se coalizeze impotriva social-democraților.…

- Președintele SUA, Donald Trump, a declarat ca a vorbit cu directorul general al companiei Apple, Tim Cook, despre impactul tarifelor americane asupra importurilor chineze, precum și despre concurența companiei sud-coreene Samsung Electronics, transmite MEDIAFAX.Citește și: Viorica Dancila…

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a declarat, luni, la Antena 3, ca in discuțiile avute la Vila Lac cu Victor Ponta și Calin Popescu-Tariceanu, liderul ALDE a informat-o ca vrea sa candideze la alegerile prezidențiale, iar președintele Pro Romania nu a dat un raspuns privind eventuala susținere a candidatului…