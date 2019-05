Investit la presedintia ucraineana la 21 mai, Zelenski a amendat decretul predecesorului sau, retragandu-l pe Mihail Saakasvili de pe lista persoanelor private de cetatenie, dupa ce acesta o obtinuse in 2015.

'Multumesc presedintelui Zelenski! Glorie Ucrainei!', si-a exprimat satisfactia in limbile ucraineana si rusa pe Facebook fostul presedinte georgian (2004-2013), caruia i se interzisese sa intre in aceasta fosta republica sovietica dupa expulzarea sa in februarie 2018. Mihail Saakasvili fusese numit guvernator al regiunii ucrainene Odesa in 2015 de Petro Porosenko, pe atunci presedinte…