Noul pick-up Ssangyong Grand Musso Noul Grand Musso imprumuta partea frontala si interiorul de la cel mai mare SUV din gama SsangYong, Rexton G5. Motorizarea e asigurata de un turbo diesel de 2.2 litri care produce 181 CP si un cuplu maxim de 400 Nm. Transmisia e asigurata fie de o cutie de viteze manuala cu 6 trepte, fie de una automata Aisin cu 6 trepte. In plus, pick-up-ul are un sistem de tractiune 4x4. In mod normal puterea este transmisa rotilor de pe spate (asa cum e normal la un (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

