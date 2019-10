Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii din Noua Zeelanda au anunțat ca unitați formate din polițiști înarmați vor patrula unele zone ale țarii, o masura din cadrul unui proiect pilot, formulat ca raspuns la îngrijorarile crescute legate de securitate, provocate de atacul de la Christchurch, din martie, în urma…

- Manifestul 'pare sa fi fost creat in urma cu o saptamana, la 1 octombrie', a indicat directoarea SITE, Rita Katz, pe Twitter. El arata 'fotografii ale armelor si munitiilor utilizate', printre care 'arme de fabricatie artizanala', si vorbeste despre obiectivul de 'a ucide cat mai multi anti-albi…

- Inalta Curte de Justitie din Noua Zeelanda s-a aflat joi la Christchurch pentru a examina, in cadrul unei sedinte preliminare, o solicitare depusa de inculpatul Brenton Tarrant care viza ca procesul sa nu se desfasoare in aceasta localitate. Judecatorul Cameron Mander a anuntat, la inceperea sedintei,…

- Procesul in care va fi judecat autorul atacurilor sangeroase comise in martie in doua moschei din Christchurch, Noua Zeelanda, va fi amanat cu o luna pentru a nu se suprapune peste Ramadan, luna sfanta a musulmanilor, a anuntat joi un judecator din acest oras, transmite dpa potrivit Agerpres. La…

- Australianul care a ucis in martie 51 de persoane si a ranit alte cateva zeci in doua moschei din Christchurch, Noua Zeelanda, a trimis din detentie o scrisoare in care isi exprima opiniile politice si sociale, determinand-o pe sefa guvernului de la Wellington, Jacinda Ardern, sa critice permisivitatea…

