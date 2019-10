Stiri pe aceeasi tema

- Romania risca sa piarda portofoliul Transporturi ‘in cazul in care Viorica Dancila si PSD vor continua sa se joace de-a nominalizarea’, sustine europarlamentarul Dacian Ciolos. Potrivit acestuia, Romania se afla ‘intr-un moment dificil’ privind desemnarea comisarului european. ‘Dupa telenovela cu banii…

- Comisia Europeana așteapta cat mai urgent o nominalizare din partea Romaniei pentru comisarul european pe transporturi, in locul Rovanei Plumb, pentru ca țara noastra sa iși pastreze portofoliul important pe care l-a primit, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse apropiate președintele ales al CE.Citește…

- Presedintele PLUS si lider al grupului Renew Europe, Dacian Ciolos, raspunde acuzatiilor premierului Viorica Dancila care sustine ca a contribuit la esecul numirii Rovanei Plumb in functia de comisar european, Ciolos spunand ca a actionat "in interesul Romaniei" si aratand ca in comisia JURI nu este…

- Comisia pentru Afaceri Judiciare (JURI) a decis, joi, cu unanimitate de voturi, sa trimita o scrisoare Comisiei Europene in care sa informeze asupra faptului ca exista conflict de interese in cazul Rovanei Plumb și nu poate asuma funcția de comisar european, au spus surse europene, pentru MEDIAFAX.Citește…

- USR spune ca premierul Viorica Dancila a trimis "abia vinerea trecuta la Parlament informarea privind nominalizarea Rovanei Plumb in Comisia Europeana, dupa ce toata presa a scris ca, fara informare si audiere, propunerea e nelegala".Potrivit unui comunicat al USR, marti, in Comisia de…

- In urma apelului facut de Radu Tudor in emisiunea "Editie Speciala", de la Antena 3, Viorica Dancila a reactionat si a dezmintit știrea, pentru același post tv. Potrivit informației aparute in presa, Rovana Plumb ar fi urmat sa fie schimbata din functia de comisar european. "Viorica…

- Rovana Plumb care a fost nominalizata pentru funcția de Comisar European ar urma sa fie inlocuita de Marius Nica, susține Romania TV. Viorica Dancila va trimite o noua propunere catre Bruxelles. Marius Nica este un apropiat al Rovanei Plumb. Acesta fost ministru al Fondurilor Europene atat…

- Liderii aliantei USR-PLUS, Dan Barna si Dacian Ciolos, apreciaza ca Rovana Plumb, propunerea pentru functia de comisar european, ridica semne de intrebare la nivel european, asupra integritatii sale si exista o mare posibilitate de a fi respinsa, iar Romania ar fi umilita. "Am inteles ca doamna Dancila…