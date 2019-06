Norica Nicolai: Fac un ultim apel. Acum este momentul "Consultarile declanșate de președinte ca urmare a validarii referendumului din 26 mai nu fac decat sa imi confirme faptul ca aceasta instituție a referendumului nu are decat un rol formal, electoral, iar voința poporului nu conteaza decat atunci cand convine unor lideri politici. Este momentul, daca tot suntem obligați sa incepem o procedura de revizuire a Constituției, sa validam și voința electoratului exprimata in referendumul din 2009 pentru trecerea la parlament unicameral și reducerea numarului de parlamentari. In plus, cred ca domnul Iohannis trebuie sa iși puna in aplicare una… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

