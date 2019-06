Norica Nicolai: E prima oară când Klaus Iohannis vorbește despre asta. Dovedește... ”Nu știu ce negociaza Klaus Iohannis. Poate ceva pentru el. Citeam in presa straina ca ar putea fi posibil candidat al doamnei Merkel. I se și spune lacheul doamnei Merkel in presa europeana. Este prima oara cand vorbește despre echilibru geografic președintele Iohannis, nu l-am mai auzit vorbind despre acest lucru, nu l-a mai invocat niciodata, pentru ca el nu exista, in realitate in UE. O scurta paranteza: serviciul de acțiune externa, deci ministerul de Externe al UE, are cam 90% funcționari care provin din statele din Vest și doar 10% pe funcții nesemnificative, funcționari care provin… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

