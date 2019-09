(Non)Profitul cultural al editiei DaDa a Festivalul de muzica de camera SoNoRo

Stiri pe aceeasi tema

- Treizeci de muzicieni cu o cariera internationala prodigioasa din 25 de tari europene vor fi prezenti la cea de-a XIV-a editie a Festivalului SoNoRo DaDa, care va avea loc in perioada 1-17 noiembrie in Bucuresti, Sibiu si Cluj-Napoca. Editia din acest an este consacrata puternicei energii creatoare…

- Festivalul International de Film de la Toronto (TIFF) a inceput joi cu un vant al schimbarii care adie in lumea divertismentului, punand un mai mare accent pe documentare si pe productiile de 'streaming', precum Netflix sau Amazon, relateaza EFE. Pentru prima data in 44 de ani, festivalul devenit…

- Mihai Constantinescu, managerul ARTEXIM, institutia care organizeaza Festivalul International "George Enescu", afirma ca munca de realizare a acestui eveniment in 2019 a fost obositoare, "cu foarte multe probleme", dar melomanii se vor bucura timp de trei saptamani de muzica buna de toate genurile,…

- Incepand cu 28 august, benzinariile Rompetrol din Bucuresti vor difuza muzica clasica, ca parte a parteneriatului cu Festivalul International "George Enesculdquo;. Vor putea fi ascultate inregistrari din editiile trecute, interpretari ale unor giganti ai scenelor internationale. De asemenea, vor fi…

- Dupa doua evolutii in fata publicului din tara in concerte susținute in cadrul a doua festivaluri internaționale de vara de la Sinaia (7 august, Sala Cazino, Festivalul International „Enescu si Muzica lu...

- Caminul cultural din localitatea Cheud, comuna Napradea, va purta numele indragitei interprete de muzica populara Angela Buciu. Decizia apartine Primariei comunei Naprdea si comitetului de initiativa pentru organizarea manifestarilor , respectiv ”Asociatiei fii satului Cheud”. Evenimentul va avea…

- Festivalul Internațional al Școlilor de Teatru (FIST) a debutat luni seara, cu piesa Revizorul, vizionata de o sala arhiplina. Intrarea la spectacole este gratuita, doritorii trebuie doar sa se inscrie online si sa astepte confirmarea, in limita locurilor disponibile. Tot luni, actorul…