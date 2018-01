Noile bancnote şi monede au fost lansate pe piaţă Banca centrala a anuntat la 21 decembrie ca va pune in circulatie de la 1 ianuarie 2018 noile bancnote si monede. Acestea sunt emise pentru a include noua stema a tarii, adoptata prin Legea nr. 146/2016, care modifica Legea nr. 102/1992 privind stema tarii si sigiliul statului. "Toate celelalte elemente grafice ale bancnotelor si monedelor cu noua stema, caracteristicile acestora, precum si elementele de siguranta ale bancnotelor cu noua stema vor fi aceleasi cu cele ale bancnotelor si monedelor aflate in circulatie", potrivit BNR. Bancnotele si monedele cu noua stema vor fi lansate in circulatie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Regele Mihai I al Romanilor a fost inmormantat sambata seara, cu onoruri militare, in noua necropola regala de la Manastirea Curtea de Argeș, alaturi de soția sa, Regina Ana. In onoarea fostului suveran care a fost mareșal și comandant suprem al armatei Romaniei in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial,…

- "Nu vad Romania de astazi ca pe o mostenire de la parintii nostri, ci ca pe o tara pe care am luat-o cu imprumut de la copiii nostri”. Discursul-testament rostit de ultimul monarh al României, la împlinirea a 90 de ani, a trezit în noi toţi mândria de a fi români.…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Romania a obtinut recunoasterea definitiva a Marii Unirii abia dupa doi ani. Noile sale granite au fost recunoscute prin Tratatul de la Trianon, la 4 iunie 1920. Unirea a primit si sarbatoarea pe care o merita, pe 15 octombrie 1922. Atunci, Regele Ferdinand si Regina Maria au fost incoronati in noua…

- Asociația ANCE Europe lanseaza proiectul "Arhitectura Romaniei Mari", cu ocazia celebrarii Centenarului Marii Uniri de la 1918, prin organizarea unui eveniment la București in perioada 23-25 noiembrie, avand ca obiectiv aducerea in atenția publicului larg a stilului arhitectural neoromanesc.…

- Domnule Daniel Breaz, v-aș propune sa incepem prin a ne prezenta, pe scurt, activitatea dumneavoastra, de pana acum, ca senator de Alba… A trecut, deja, aproape un an de mandat. Activitatea unui parlamentar este complexa. Pe scurt, fac parte din trei comisii parlamentare, unde, saptamanal, sunt dezbatute…

- Alianta Nationala pentru Restaurarea Monarhiei a adresat felicitari ASR Principesa Sofia a Romaniei cu ocazia aniversarii sale. "Principesa Sofia a ales sa sarbatoreasca astazi ziua ei de naștere acasa, alaturi de fiica sa, Elisabeta-Maria, și de prieteni", anunta Casa Majestatii Sale Regelui.…

- Anul acesta, evenimentele CNIV și ICVL 2017 sunt organizate de Universitatea din București, în parteneriat cu Universitatea „L. Blaga” din Sibiu, Facultatea de Inginerie, Departamentul de Calculatoare și Inginerie Electrica, la data de 28 Octombrie 2017. Anual, se organizeaza…

- In primavara anului 1929, la aproape 11 ani de la Marea Unire, Regele Mihai, alaturi de mama sa, Regina Elena și o mulțime de personalitați ale vremii, au fost prezenți la Alba Iulia pentru a asista la Serbarile Unirii. Evenimentul s-a desfașurat in locul actualului Parc al Unirii, intre Catedrala Ortodoxa…

- Acum 95 de ani, la data de 15 Octombrie 1922, a avut loc solemnitatea incoronarii lui Ferdinand Victor Adalbert Meinrad de Hohenzollern-Sigmaringen, rege al tuturor romanilor – Ferdinand I si regina Maria, la Catedrala Reintregirii din Alba Iulia, Romania. Coroanei regale de otel a regelui Carol…

- Fotografia originala care surprinde chiar momentul in care regele Ferdinand și-a așezat singur pe cap coroana de oțel, la 15 octombrie 1922, ca suveran al Romaniei Mari, este Exponatul lunii octombrie la Muzeul Național al Unirii (MNU) Alba Iulia, potrivit AGERPRES.'Exponatul pe care il propunem…

- Fotografia originala care surprinde chiar momentul in care regele Ferdinand și-a așezat singur pe cap coroana de oțel, la 15 octombrie 1922, ca suveran al Romaniei Mari, este Exponatul lunii octombrie la Muzeul Național al Unirii (MNU) Alba Iulia. 'Exponatul pe care îl propunem pentru…