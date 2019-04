Femeile formasera un grup numit Seven Star și susțineau ca au doi copii de 3, respectiv 5 ani, care pot invoca un spirit și pot prezice viitorul. Sute de mii de oameni au fost aduși sa asiste la procesul public care a avut loc in orașul Chongjin, din nordul Coreei de Nord, in luna martie.



Potrivit Radio Free Asia, execuțiile publice au avut ca scop „menținerea ordinii sociale”, in condițiile in care autoritațile nord-coreene se tem ca obiceiul cititului in palma sau ghicitului au devenit prea raspandite.



„Chiar și oficialii de rang inalt și familiile autoritaților judiciare…