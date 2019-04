Stiri pe aceeasi tema

- O romanca, in varsta de 38 de ani, a fost ucisa in Germania de un barbat roman, in varsta de 46 de ani. Acesta a vrut sa se razbune pe fosta lui iubita, in varsta de 31 de ani. Atacul a avut loc intr-un club de noapte „Moulin Rouge”, din Moers, de langa Duisburg, unde … Articolul Prostituata romanca…

- O romanca de 38 de ani, a fost injunghiata in Germania de un barbat roman, in varsta de 46 de ani. Acesta a vrut sa se razbune pe fosta lui iubita, in varsta de 31 de ani. Atacul ar fi avut loc...

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 360 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Olanda – 103 locuri de munca: 45 lucratori in sere, 45 culegator capșuni, 13 culegator sparanghel; Germania – 90 locuri de munca: 15 operator spalari industriale, 10…

- Au vrut sa-si gaseasca un loc de munca in Germania avand carți de identitate false. Este vorba despre doi moldoveni, care au fost deconspirati de polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Huși - I.T.P.F. Iași.

- Cristina Rotaru, comisar la Inspectoratul de Politie Botosani, a murit in Germania in urma unui infarct suferit in masina. Femeia avea 48 de ani si mai avea o singura zi de vacanta pana sa revina in Romania.

- Un teribil accident rutier a avut loc in orașelul austriac Strass im Zillertal, aflat aproape de granița cu Germania. Un autoturism BMW, condus de un roman in varsta de 44 de ani, a intrat pe contrasens si s-a ciocnit frontal cu un autoturism condus de o femeie de 36 de ani, din Zillertal, a anunțat…

- O femeie din Romania a murit dupa ce a traversat o strada din orașul Calcinate, provincia Bergamo. Șoferul care era la vonalul mașinii care a lovit-o este roman. Incidentul a avut loc ieri dimineața, in jurul orei 7.00, a anunțat bergamo.corriere.it. Femeia a traversat strada pentru…

- O femeie din Romania a murit dupa ce a traversat o strada din orașul Calcinate, provincia Bergamo. Șoferul care era la vonalul mașinii care a lovit-o este roman. Incidentul a avut loc ieri dimineața, in jurul orei 7.00, a anunțat bergamo.corriere.it. Femeia a traversat strada pentru a se urca in mașina…