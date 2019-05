Peste 60 de institutii din Bucuresti - muzee si entitati culturale publice si private - vor fi deschise in noaptea de sambata pentru expozitii, interventii si experimente artistice, proiectii, dans, piese de teatru si concerte, cu prilejul editiei 2019 a evenimentului Noaptea Muzeelor.

In acest an, exista spatii nou intrate in circuitul Noptii Muzeelor, printre care se numara Muzeul de Arta Recenta (MaRe), Muzeul Recordurilor Romanesti, Muzeul Tablourilor in Miscare, oferit de Qreator, dar si Cel mai mic muzeu mobil, organizat de Corul National de Camera "Madrigal - Marin Constantin".