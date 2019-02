Stiri pe aceeasi tema

- Patru barbati cu cetatenie siriana, care au aruncat cocteiluri Molotov asupra ambasadei Turciei la Copenhaga in martie 2018, au fost condamnati miercuri la pedepse intre un an si jumatate si un an si noua luni de inchisoare, precum si la expulzare de pe teritoriul danez, transmite AFP, potrivit agerpres.ro.Citește…

- n nou termen in procesul in care liderul PSD Liviu Dragnea contesta condamnarea la 3 ani si jumatate de inchisoare in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman are loc luni la ICCJ.

- Comisia de Buget Finanțe a hotarat respingerea amendamentului propus de Liviu Dragnea privitor la acordarea de vitamina D copiilor din banii taiați de la servicii. Tot Comisia a aprobat o serie de taieri de la servicii. Mai exact, s-au luat 150 de milioane de lei de la Serviciul Roman de Informații…

- Presedintele Klaus Iohannis critica proiectul de buget pentru 2019, afirmand ca PSD recurge la noi demersuri populiste, care risca sa vulnerabilizeze Romania. Seful statului este nemultumit de taierea bugetului SRI si SPP si spune ca, "printr-un gest cinic, presedintele PSD pune in opozitie…

- Rares Bogdan a anuntat, luni seara, la Realitatea TV ca Liviu Dragnea este convins ca serviciile secrete „il urmaresc permanent”, dorind sa il bage de la inchisoare, de aceea insista sa taie bugetele SRI, SIE si SPP cu aproape 500 de milioane de lei. „Stiti de ce vrea Dragnea sa taie bugetele serviciilor…

- „Noaptea minții, oameni buni...Gheorghe Falca, campionul incompetenței administrative, face pe purtatorul de cuvant al primarilor din Romania”, este reacția lui PSD dupa ce primarii de municipii, reuniți in Asociația Municipiilor din Romania, au anunțat, miercuri, ca nu au primit niciun raspuns din…

- Jurnalista turca Nazlia Ilicak a fost condamnata marti la aproape sase ani de inchisoare pentru "divulgarea de informatii confidentiale privind securitatea statului", relateaza agentia de stiri Anadolu, preluata de dpa, potrivit agerpres.ro.Citește și: Dacian Cioloș vorbește despre PROTOCOALELE…

- Șeful PSD Liviu Dragnea a atacat joi companiile care au criticat ordonanța de urgența privind supra-taxarea mediului privat. Dragnea a spus și un nume de companie: OMV Petrom. Aceasta este o companie la care deține funcție de conducere chiar soțul premierului Viorica Dancila.