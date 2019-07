In imagine: reprezentarea grafica, sub forma unui halou albastru, a distributiei materiei intunecate in jurul galaxiei Calea Lactee Nimeni nu a fost ucis de materia intunecata. Ce inseamna asta pentru fizica? Un grup de fizicieni, pornind de la aceasta constatare, a identificat limite ale masei particulelor care ar putea alcatui materia intunecata, folosind oamenii ca detectoare de particule.Materia intunecata reprezinta unul dintre cele mai mari mistere din fizica moderna. Existenta acesteia a fost dedusa in urma efectelor gravitationale pe care le-ar avea asupra materiei „normale”, adica materia…