Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Bogdan Toader a fost prezent, astazi, la dezvelirea monumentului dedicat Reginei Maria, eveniment ce a avut loc la Blejoi. Invitati de onoare au fost Principele Nicolae si sotia sa, Alina Binder. "O acțiune deosebita, inițiata de primaria comunei Blejoi pentru a marca Centenarul, al carei…

- Cu o saptamana inaintea Centenarului Marii Uniri, primarul orașului Bolintin Vale, Daniel Traistaru, a organizat o acțiune speciala, menita a marca marea sarbatoare a romanilor. Printre cei prezenți s-a numarat și președintele Consiliului Județean, Marian Mina, care, duminica, nota, pe pagina sa de…

- Noii ministri ai Cabinetului Dancila au depus, marti, juramantul de investitura in fata presedintelui Klaus Iohannis. Este vorba despre Ecaterina Andronescu – ministru al Educatiei; Gabriel Les – ministru al Apararii Nationale; Marius Budai – ministru al Muncii si Justitiei Sociale; Niculae Badalau…

- Presedintele USR, Dan Barna, il acuza pe Victor Negrescu, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, ca ''isi abandoneaza tara cu doua luni inainte de cel mai important moment din istoria europeana a Romaniei - presedintia Consiliului UE, doar pentru ca stie ca va fi un esec. ''Romania…

- In timp ce, in Romania, Centenarul se sarbatorește cu un monument de piatra in valoare de 10 milioane de lei, Finlanda va deschide, tot in decembrie 2018, cea mai moderna biblioteca din Europa, un cadou pe care și l-a facut la implinirea celor 100 de ani de existența. In locul unui monument gigant de…

- In ultimul an, pretul motorinei la pompa a crescut cu aproximativ 23% iar cel al benzinei cu aproximativ 15%, ceea ce a sporit presiunile pentru numerosi automobilisti francezi, in special pentru cei care trebuie sa utilizeze automobilul propriu pentru a merge la munca. In replica, o mobilizare de…

- Prezent la Ramnicu Valcea, Orban a afirmat ca managerii politici pe care ii da PSD sunt "la genunchiul broastei" si nu intelege cum membrii PSD accepta situatia. Totodata, el a adaugat ca in administratie in ultima perioada au fost angajati "amantele, beizadelele, nepoatele, nepotii, toate pilele…

- Preluarea Vestmoldtransgaz a fost finalizata, iar acum Transgaz trebuie sa se concentreze pentru a termina la termen gazoductul Ungheni-Chisinau, sustine ministrul Economiei, Danut Andrusca, intr-un comunicat de presa.