Stiri pe aceeasi tema

- Vizita in Romania a cancelarului Austriei este un moment important care marcheaza simbolic predarea Presedintiei Consiliului UE de la Guvernul Austriei catre Guvernul Romaniei si trecerea de la o Europa protejata - motto-ul Presedintiei austriece - la o Europa in care coeziunea este vazuta ca o valoare…

- Ministrul Apararii, Gabriel Leșe, a anunțat ca in 12 ianuarie va fi comunicat numele caștigatorului, insa francezii spun ca, deși ei au oferit prețul cel mai bun, Guvernul Romaniei prefera grupul olandez Damen. „Din motive neclare, Romania incearca cu disperare sa caștige olandezul Damen in detrimentul…

- Comisarul european Corina Crețu, in conflict deschis cu Guvernul de la București, mai ales in urma atacurilor venite prin vocea lui Darius Valcov, transmite un mesaj de incurajare Romaniei, aflata in faza pregatitoare a preluarii președinției Consiliului UE. Iata mesajul comisarului: ”Ca Membru al Colegiului…

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a declarat miercuri ca se doreste ca presedintia romana la Consiliul UE de anul viitor sa fie un succes nu doar pentru Romania, ci pentru intreaga Uniune Europeana. Oficialul PE, impreuna cu o delegatie de la Bruxelles, a participat, la Palatul Victoria,…

- Premierul Viorica Dancila a dat joi, la inceputul sedintei de Guvern, o noua replica fata de adoptarea in Parlamentul European a Rezolutiei privind statul de drept in Romania, precum si a raportului MCV publicat de Comisia Europeana in aceeasi zi. Dancila a inceput prin a spune ca Guvernul…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a declarat marti, în Parlamentul European, ca are un mesaj pentru Guvernul si Parlamentul de la Bucuresti, si anume, ca e nevoie de consens pe statul de drept si lupta anticoruptie, pentru a nu fi efecte negative pe aderarea la Schengen.…

- Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, va efectua pe 21 noiembrie o vizita la București, in cadrul careia va rosti o alocuțiune in plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, vizita fiind prilejuita de preluarea de catre Romania a Președinției rotative a Consiliului UE.In…