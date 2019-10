NEVERSEA 2020. 10.000 de abonamente, vândute în 24 de ore Prima runda de abonamente pentru NEVERSEA a starnit, in randul fanilor festivalului, un interes imens. In mai puțin de 24 de ore, peste 10.000 de fani ai festivalului NEVERSEA și-au achiziționat abonamentul pentru ediția din 2020. Incepand de astazi e disponibila o noua serie de abonamente la prețuri speciale incepand de la 104 euro plus taxe. Acestea pot fi achiziționate de toți cei care iși doresc sa ajunga pe plaja NEVERSEA la cea de-a patra ediție, chiar și de cei care nu s-au inregistrat pe neversea.com. Nerversea 2020 va avea loc intre 2 și 5 iulie 2020. Este a patra ediție… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

