Nestle REVOLUȚIONEAZĂ piața DULCIURILOR - Compania va produce ciocolată FĂRĂ ZAHĂR și fără îndulcitori artificiali Grupul elvetian Nestle SA sustine ca a descoperit o metoda pentru a produce ciocolata fara a adauga zahar, bazandu-se in schimb pe un produs rezidual din plantele de cacao drept indulcitor, in conditiile in care consumatorii sunt interesati de produse naturale si mai sanatoase, informeaza Bloomberg. Nestle, cea mai mare companie alimentara din lume, utilizeaza o procedura patentata pentru a procesa pulpa care acopera boabele de cacao intr-o pudra care contine zahar natural. Gratie acestei tehnici, la toamna, Nestle va incepe sa vanda, mai intai in Japonia, batoane de ciocolata neagra… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

