- Dumitru Buzatu, liderul PSD Vaslui, da vina pe presiunea publica la care a fost supus ministrul de Interne in contextul crimelor de la Caracal pentru demisia fulgeratoare a acestuia. Buzatu afirma ca Moga nu trebuia sa demisioneze pentru ca nu crede ca are vreo in vina in ce priveste felul in care…

- Nicolae Mirea, fostul șef al Poliției Caracal, a precizat ca Alexandra Maceșanu, adolescenta de 15 ani care a fost rapita, violata și ucisa, i-a indus in eroare pe anchetatori pentru ca i-a spus ofițerului la 112 ca vede un „gard roșu” și niște brazi in curtea lui Gheorghe Dinca, barbatul care a recunoscut…

- Nicolae Mirea, seful demis al Politiei Caracal, a declarat luni seara, la Romania TV, ca nu stia ca Alexandra a dat numele cartierului in care se afla, pentru ca nimeni nu i-a spus. "Nimeni nu a venit sa imi spuna mie asta. Oamenii erau toti in teren si numai prin telefon am vorbit cu ei, eu nu m-am…

- "Doua (n.r conversații) am avut sa știți. Toata lumea a vazut și la tv, trei, deci nu e ok ce apare efectiv in presa. Eu am vorbit de doua ori cu Alexandra. I-am cerut indicii pentru a comunica la cei de la Caracal, ca sa caute. Am cerut niște amanunte ca sa le completez, sa le trimitem la STS. Nu…

- Ies la lumina dezvaluiri despre cum un politician care și-a luat Bac-ul la 48 de ani, fost șef de post, ajunge sa influențeze siguranța cetațenilor dintr-un oraș de 30.000 de locuitori. 19 ore le-a luat polițiștilor din Caracal sa gaseasca și sa intre in casa de unde Alexandra sunase de trei ori la…

- Intrebat de corespondentul MEDIAFAX daca actiunea de cautare a Alexandrei a fost una defectuoasa, Nicolae Mirea, seful demis al Politiei Caracal a raspuns ca „politistul a fost un executant". „Eu nu lucrez in dosar. Am facut perchezitia. La perchezitii fiecare forta si-a facut treaba ei. Nu stiu ce…

- Autor: Cornel NISTORESCU De ieri de pe la ora 12,00 de cand am aflat de soarta Alexandrei, recunosc ca polii universului meu au fost inversati. Daca pana ieri aveam tot felul de dorinte si aspiratii pe termen lung, imi faceam planuri de viitor, imi proiectam cariera si viata personala pe fundalul alergaturii…

- Alexandra a fost vazuta ultima oara miercuri dimineața, cand s-a urcat intr-o mașina de ocazie, așa cum facea de fiecare data cand mergea acasa, in Dobrosloveni, de la meditațiile pe care le facea in Caracal. Un drum de nici zece minute cu mașina, in mod normal.