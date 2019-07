Nepal: Cel puţin 21 morţi în urma alunecărilor de teren şi a inundaţiilor Toate cazurile de persoane decedate au fost consemnate vineri, printre acestea numarandu-se o familie din Kathmandu ai carei membri au murit striviti de un perete al casei care a cedat in urma intemperiilor. In total, 1.175 de persoane au ramas fara locuinte, potrivit Centrului National pentru Interventii de Urgenta. Ploile musonice s-au abatut incepand de joi asupra a 21 de districte din estul si centrul Nepal provocand inundarea asezarilor, prabusirea unor ziduri si locuinte si alunecari de teren care au blocat numeroase cai de acces, a indicat centrul citat. O purtatoare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

