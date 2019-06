Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii prahoveni au avut mai multe intervenții, in ultimele zile, la solicitarea unor locuitori sau turiști, pentru indepartarea urșilor din preajma unor gospodarii ori din zona unor trasee turistice. Numai in acest week-end s-au efectuat noua astfel de intervenții, urșii fiind alungați cu semnalele…

- Urșii au terorizat turiștii pe Valea Prahovei, in acest weekend. Nu mai puțin de noua exemplare au fost alungate de jandarmi numai sambata, dupa ce oamenii speriați au sunat la 112 pentru ajutor. Animalele au fost observate in localitațile Breaza, Telega, Busteni si Azuga. Jandarmii de la Inspectoratul…

- Noua ursi au ajuns, sambata, in mai multe localitati din judetul Prahova, jandarmii fiind chemati de turisti si localnici pentru a indeparta animale salbatice. Urșii au coborat in mai multe localitati, respectiv in Breaza, Telega, Busteni si Azuga. Jandarmii au folosit semnalele acustice si luminoase…

- Jandarmii au actionat in cazul a noua solicitari pentru indepartarea ursilor din mai multe zone, acestia folosind semnalele acustice si luminoase pentru gonirea animalelor salbatice, au informat, duminica dimineata, reprezentantii IJJ Prahova. Potrivit sursei citate, sambata, jandarmii au intervenit…

- Statiunile montane din judetul Prahova raman printre destinatiile interne cele mai apreciate si in perioada de Paste - 1 Mai. Din cele 12.084 de locuri de cazare clasificate disponibile in aceasta zona, aproximativ 94% au fost rezervate,se arata intr-un comunicat al Asociatiei pentru Promovarea…

- Ministerul Mediului „doarme” in continuare … F.T. De-ar fi numai atat – faptul ca salbaticiunile padurii s-au trezit din “ letargia de iarna” n-ar fi un motiv de panica. Dar nu, urșii – fiindca la ei fac referire reprezentanții Inspectoratului Județean de Jandarmi (IJJ) Prahova in avertismentul lor…

- Ursii gunoieri au iesit din hibernare si au inceput sa apara din nou pe strazile din statiunea prahoveana Busteni. Duminica, 31 martie, aproape de miezul noptii, un echipaj de la Jandarmeria Montana a intervenit pe o strada din oras pentru a alunga un urs.