- Pompierii nemteni intervin in aceste momente, marti, 16 iulie, pentru a stinge un incendiu izbucnit la un autoturism parcat intr-un garaj de pe strada Toma Stelian, din Roman. “Misiune stingere incendiu autoturism parcat in garaj in municipiul Roman, strada Toma Stelian”, au comunicat reprezentantii…

- Pompierii nemteni intervin in aceste momente, luni, 15 iulie, pentru a stinge o autoutilitara ce a luat foc in localitatea Tazlau. “Incendiu autoutilitara in Tazlau. La locul solicitarii se deplaseaza trei echipaje de pompieri cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, un autocamion de interventie…

- Pompierii nemteni intervin, joi, 11 iulie, pentru a stinge doua incendii izbucnite in interval de aproximativ o jumatate de ora. Prima alarma a fost data in jurul orei 13.30, fiind anuntat un incendiu la o gospodarie din satul Gheraiestii Noi, comuna Gheraiesti. Dupa aproximativ o jumatate de ora, in…

- Pompierii nemteni intervin in aceste momente, vineri, 5 iulie, la un incendiu mai putin obisnuit: roata remorcii unui TIR a luat foc, la Secuieni. “Incendiu roata remorca TIR in localitatea Secuienii Noi, comuna Secuieni. La locul solicitarii se deplaseaza doua echipaje de pompieri cu o autospeciala…

- Codul portocaliu de ploi torentiale anuntat pentru Neamt pina duminica, 2 iunie, a inceput deja sa faca probleme, pompierii nemteni intervenind pentru a scoate apa din mai multe gospodarii inundate din Girov si Roman. “Din cauza manifestarii fenomenelor meteo periculoase – COD PORTOCALIU, pina in acest…

- Pompierii nemteni intervin in aceste momente, vineri, 24 mai, pentru a salva un barbat care a cazut intr-o ripa de la marginea unui drum forestier din comuna Grinties. Conform primelor informatii oferite de salvatorii nemteni, barbatul este in stare de inconstienta. “Misiune degajare persoana (barbat)…

- Pompierii nemteni au salvat, luni dimineata, 21 mai, o femeie care a cazut intr-o fintina adinca de 25 de metri, in Sabaoani. “Misiune salvare persoana cazuta intr-o fintina cu adincimea de aproximativ 20 – 25 metri, in comuna Sabaoani, sat Sabaoani. La locul evenimentului s-au deplasat pompierii romașcani…

- ■ citiva nemteni trec prin momente grele, locuintele fiindu-le distruse de flacari ■ astfel de nedorite incidente au avut loc la Pipirig, Doljesti, Tazlau si Raucesti ■ la Chilii, comuna Valea Ursului, cineva a incendiat furajele unui localnic ■Sfirsitul saptaminii trecute a fost de cosmar pentru citiva…