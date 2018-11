Stiri pe aceeasi tema

- David Davis a afirmat vineri ca Parlamentul de la Londra va respinge acordul de iesire din Uniunea Europeana negociat de Theresa May si i-a cerut premierului britanic sa discute din nou cu Bruxellesul, relateaza Reuters.

- Premierul britanic Theresa May și-a aparat joi seara proiectul de acord pentru divorțul de Bruxelles, spunand ca acesta va asigura un viitor bun pentru Marea Britanie și ca este in cele mai bune interese ale alegatorilor, relateaza Reuters. Asta in contextul in care mai mulți parlamentari și-au dat…

- Acordul pe tema Brexit propus de premierul Theresa May este inadecvat, lumea va fi "ingrozita", afirma Samuel Wilson, un deputat din cadrul formatiunii nord-irlandeze Partidul Democratic Unionist (DUP), care asigura majoritatea Guvernului conservator de la Londra in Camera Comunelor, potrivit Mediafax.…

- Premierul britanic Theresa May a confirmat joi ca Uniunea Europeana si Marea Britanue studiaza posibilitatea extinderii cu 'cateva luni' a perioadei de tranzitie post-Brexit, pentru a evita aparitia unei frontiere dure intre Irlanda si Irlanda de Nord, transmit agentiile Press Association si EFE…

- Romanii nu isi vor pierde drepturile de cetateni europeni dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Theresa May a facut aceeasi promisiune tuturor celor care traiesc legal in Anglia si a insistat c?...

- Premierul britanic Theresa May va prezenta "in scurt timp" europenilor o noua propunere privind frontiera irlandeza, unul dintre ultimele obstacole in contextul negocierilor cu UE in dosarul Brexit, relateaza AFP.

- Premierul britanic Theresa May a declarat marti ca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana anul viitor fara un acord „nu va fi un capat de lume”, dupa ce ministrul britanic de Finante, Philip Hammond, a declarat saptamana trecuta ca acest lucru ar dauna grav economiei, relateaza Sky News.