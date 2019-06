Stiri pe aceeasi tema

- ​Selectionerul echipei under 21 a Angliei, Aidy Boothroyd, s-a declarat dezamagit de înfrângerea din meciul cu România, scor 2-4, el precizând ca a crezut ca formatia sa, extraordinara în unele momente, se va impune, scrie News.ro. "Dupa cum va puteti imagina,…

- Romania – Anglia 4-2 (0-0) la CE de tineret dupa o repriza de vis . Dominati teritorial aproape tot meciul, egalati de doua ori, tricolorii au marcat doua goluri in ultimele patru minute prin Florinel Coman, care a obtinut si lovitura de pedeapsa din care Puscas a deschis scorul * Ianis Hagi a completat…

- Romania are echipa, Romania are viitor! Dupa ce au invins Croația (4-1), "tricolorii" au mai produs o victima la Campionatul European de tineret invingand cu 4-2, pe Stadionul "Dino Manuzzi'' din Cesena, selecționata Angliei. Pușcaș (76' din penalti), Hagi (85'), Coman (89' - contribuție imensa a portarului…

- Ionuț Radu a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai României în meciul cu Anglia, având niște intervenții de excepție care au ținut în viața echipa lui Mirel Radoi. Portarul naționalei de tineret a declarat ca a plâns la finalul partidei, precizând totodata ca…

- Romania U21 a invins Anglia U21, scor 4-2, in al doilea meci de la Campionatul European de tineret, iar Ianis Hagi a vorbit imediat, la TVR, dupa succesul imens inregistrat la Cesena, care ii duce pe tricolori foarte aproape de semifinalele turneului final."Gandul nostru a fost sa caștigam…

- ​Florinel Coman a fost unul dintre eroii României în partida cu Anglia (scor 4-2), jucatorul de la FCSB reușind sa înscrie doua goluri în ultimele cinci minute. Atacantul a declarat ca nu a trait niciodata așa ceva, precizând ca echipa a fost împinsa de la spate de…

- Presa intenaționala relateaza pe larg victoria României împotriva Angliei (4-2, Euro Under 21), iar Gazzetta dello Sport titreaza pe prima pagina a ediției on-line urmatoarele: "Final nebun, România în Paradis: 4-2 cu Anglia".Au marcat: Gray ’79, Abraham ‘87…

Reprezentativa de tineret a Romaniei este la egalitate cu Anglia, scor 0-0, la pauza meciului de la Cesena contand pentru etapa a doua a grupei C de la Campionatul European under-21, potrivit news.ro.