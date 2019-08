Naomi Osaka: „Din Australia nu am mai simțit plăcere jucând tenis” Jucatoarea de tenis Naomi Osaka a transmis un mesaj pe contul sau de Instagram in care marturisește ca ultimele luni din viața ei au fost dificile și ca nu s-a mai simțit bine pe terenul de tennis. Sportiva japoneza, numarul 2 in clasamentul WTA, afirma ca nu s-a mai simțit bine pe teren de la succesul pe care l-a inregistrat la Australian Open. "Ori de cate ori lucrurile merg prost, vina este a mea 100%. Am tendinta de a ma inchide in mine, pentru ca nu vreau sa impovarez pe nimeni cu gandurile sau problemele mele. Neasteptat, in timpul celor mai proaste luni din viata mea, au existat si cateva… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

