Mureş: Tradiţia portului popular, revitalizată cu fonduri UE Motivul pentru care Primaria Ideciu de Jos a decis sa cumpere cele 24 de porturi populare - constand in camasi, pieptare, pantaloni, catrinte, poale, naframe, cusme, zurgalai si incaltaminte - a fost acela de a relua o traditie intrerupta brusc in urma cu aproape 15 ani, odata cu disparitia Ansamblului folcloric "Jocuri din batrani". "Proiectul a fost depus pe Masura 'Ocrotirea mostenirii rurale si dezvoltarea turismului' si am achizitionat cele 24 de costume populare, 12 costume populare pentru adulti (6 pentru fete, 6 pentru baieti), precum si 12 costume populare pentru copii (6 pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

