- Avand in vedere faptul ca, in data de 12.09.2019, in jurul orei 12.30, s-a produs o avarie pe conducta de aducțiune Valea Uzului – Bacau, pe tronsonul nereabilitat, in zona localitații Valea Budului, Consiliul Local al Municipiului Bacau, intrunit in ședința extraordinara, a aprobat: DISTRIBUIREA APEI…

- Pentru remedierea unei avarii pe conducta de alimentare cu apa potabila Statie Tratare Darmanesti – TG. Ocna – Onesti, apartinand CRAB (Compania Regionala de Apa Bacau), in zona Titesti – Tg. Ocna, SC CRAB SA anunta oprirea alimentarii... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- FOTO – Arhiva Intr-un sat din comuna Chiuiești scoala primara si gradinita functioneaza intr-o casa particulara fara apa potabila, pentru care Primaria plateste 260 de lei lunar, potrivit Mediafax. Scoala primara si gradinita din satul Huta, comuna Chiueiști, judetul Cluj, nu au primit autorizatie sanitara…

- FOTO – Arhiva O strada situata in municipiul Dej au ramas luni dimineața fara apa potabila, din cauza unei avarii. Ca urmare a unei avarii inregistrate la dispeceratul Companiei de Apa Someș SA la data de 2 septembrie 2019, care necesita intervenție imediata in vederea remedierii și pentru care nu se…

- Ca urmare a inștiințarii primite de la Compania Regionala de Apa Bacau prin care se anunța intreruperea totala a alimentarii cu apa potabila a municipiului Moinești și a comunelor invecinate, situație cauzata de o avarie majora aparuta pe conducta de pompare de la stația Vermești, apa potabila va fi…

- In jurul amiezii de miercuri, 31 iulie, Primaria comunei Moisei a anuntat pe pagina de Facebook ca furnizarea cu apa potabila a fost sistata in urma afectarii unei conducte. “In urma lucrarilor efectuate la extinderea retelei de canalizare in zona Izvorul Dragos a fost afectata conducta de apa care…

- FOTO – Arhiva O strada situata in cartierul Mulatau din Dej a ramas joi, 25 iulie, fara apa potabila din cauza unei avarii. Compania de Apa Someș S.A. Cluj, sucursala Dej, aduce la cunoștința consumatorilor ca astazi, 25 iulie, cu incepere de la ora 09:00, s-a intrerupt furnizarea apei potabile pe strada…

- FOTO – Arhiva Compania de Apa Someș S.A. Cluj aduce la cunoștința consumatorilor ca joi, 11 iulie, cu incepere de la ora 08:00, s-a intrerupt furnizarea apei potabile in vederea efectuarii unor reparații la rețeaua de alimentare cu apa, lucrari pentru care nu se pot asigura modalitați alternative de…