Multi romani au diabet si nu stiu

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce s-au aflat cele doua intrebari pe care le-a ales preseidntele pentru referendumul din 26 mai, secretarul general al PSD-ului nu s-a sfiit sa spuna ca Iohannis “face bascalie de romani”. Mai mult, Codrin Stefanescu a subliniat, la un post TV, ca Klaus Iohannis “nu a catadicsit sa iasa” sa le…

- Presedintele Asociatiei Medicale Romane, academician Constantin Ionescu-Targoviste, a premiat in cadrul Congresului anual activitatea voluntarilor de la Paraclisul Catedralei Mantuirii Neamului, premiul fiind oferit pentru implicarea sociala in aria medicala, fiind evidentiate cu acest prilej programele…

- Deputatul PSD de Suceava Maricela Cobuz a participat, ieri, la evenimentul de lansare a Forumului Roman de Diabet, eveniment care a avut loc la initiativa Societatii Romane de Diabet, Nutritie și Boli Metabolice și a Asociatiei Romane a Producatorilor Internationali de Medicamente.Maricela Cobuz a ...

- Deputatul PSD de Suceava, a participat astazi, la evenimentul de lansare a Forumului Roman de Diabet. Evenimentul s-a desfașurat la Palatul Parlamentului la inițiativa Societații Romane de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice și Asociația Romana a Producatorilor Internaționali de Medicamente. La eveniment…

- Prevalenta diabetului in Romania este de 11%, ceea ce inseamna ca la aproximativ zece persoane adulte una are diabet zaharat, a afirmat, marti, presedintele Societatii Romane de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, Romulus Timar, care atrage atentia ca, in cazul acestei boli, este foarte importanta…

- Evenimentul a avut loc azi, in organizarea Societații Romane de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice și a Grupul de lucru DIABET din cadrul ARPIM. Palatul Parlamentului a gazduit azi lucrarile Forumului Roman de Diabet, eveniment organizat de Societatea Romana de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice…

- Prevalenta diabetului in Romania este de 11%, ceea ce inseamna ca la aproximativ zece persoane adulte una are diabet zaharat, a afirmat marti presedintele Societatii Romane de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, Romulus Timar, care atrage atentia ca, in cazul acestei boli, este foarte importanta…

- Pana sa participe, vineri, la reuniunea Consiliului European, Klaus Iohannis a reamintit un aspect mentionat inca de joi – si anume ca spera sa se ajunga la o “iesire ordonata a Marii Britanii” din Uniunea Europeana. “Oricum ar fi, cetatenii romani sunt prima preocupare pe care o avem. Sigur, in varianta…