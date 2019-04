Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul american al justitiei, William Barr, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca ancheta condusa de procurorul special Robert Mueller nu a descoperit dovezi ca presedintele Donald Trump sau membri ai campaniei sale au conspirat impreuna cu Rusia in timpul campaniei prezidentiale din…

- Concluzia anchetei desfașurate timp de 675 de zile de catre procurorul special Robert Mueller, care stabilește ca președintele Donald Trump nu a complotat cu Rusia pentru a caștiga alegerile pentru Casa Alba din...

- Moscova va fi bucuroasa sa repare relația cu Washingtonul, a declarat un important parlamentar rus luni, dupa ce procurorul special Robert Mueller a anunțat ca nu a gasit nicio dovada de colaborare între echipa de campanie a lui Donald Trump și Rusia la alegerile din 2016, transmite Reuters.…

- Rusia ar fi fericita ca relatiile sale cu Statele Unite ale Americii sa se imbunatateasca, a asigurat luni presedintele Comisiei pentru afaceri internationale din Consiliul Federatiei (camera superioara rusa), Konstantin Kosaciov, citat de Reuters, dupa publicarea in SUA a unei sinteze a anchetei efectuate…

- Presedintele american Donald Trump "nu a conspirat" cu Rusia in timpul campaniei electorale din 2016, se arata in raportul procurorului special Robert Mueller."Desi acesta ancheta nu concluzioneaza ca presedintele a savarsit o infractiune, nu il exonereaza", se arata in documentul citat de BBC. Cu toate…

- Președintele american Donald Trump și-a manifestat duminica aprecierea fața de raportul anchetei efectuate de procurorul special Robert Mueller, conform caruia nu a existat o colaborare cu Rusia in cadrul alegerilor prezidențiale din 2016, relateaza BBC și Reuters, citate de Mediafax.„Nicio…

- Bill Barr, procuror general SUA, si-a exprimat speranta sa livreze 'principalele concluzii' al acestui raport de ancheta foarte asteptat membrilor comisiilor juridice ale Congresului 'chiar in acest weekend', a afirmat el intr-un mesaj adresat parlamentarilor. La randul sau, Casa Alba a afirmat…

- Inculparea de catre procurorul special Robert Mueller a lui Roger Stone, un vechi colaborator al lui Donald Trump, in ancheta referitoare la Rusia, nu are nicio legatura cu presedintele american sau cu Casa Alba, a declarat vineri purtatoarea de cuvant a lui Trump, Sarah Sanders, transmite Reuters.…