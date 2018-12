Stiri pe aceeasi tema

- „In analiza mea, cel mai bun moment pentru motiune a trecut. Era momentul in care Dragnea si Tariceanu erau in dispute in interiorul coalitiei. In momentul de fata, aceasta disputa nu mai exista. Ramane sa vedem care va fi exodul din PSD, dar nu-l pot pronostica eu” a afirmat Traian Basescu vineri,…

- Fostul presedinte Traian Basescu afirma intr-o postare pe Facebook intitulata “Turma fara vlaga”, ca PSD e ca o menajerie populata doar cu porci si cu hipopotami si cu un singur dresor, Dragnea. Basescu adauga ca animalutele neascultatoare precum Andronescu, Badalau, primesc zahar si devin supuse, in…

